Esimese ööpäevaga taotles töötukassast toetust 1640 tööandjat enam kui 10 000 töötaja palga hüvitamiseks. Enim taotlevad toetusi majutuse ja toitlustusega seotud väiksemad ettevõtted. Esinenud on ka pettusekatseid.

Töötukassa juht Meelis Paavel kommenteeris ERR-ile, et valdavalt taotlesid esimese ööpäeva jooksul toetust väiksemad, keskmiselt kuue töötajaga ettevõtted. Tooni annavad majutuse ja toitlustuse valdkonnad.

Paaveli sõnul on avaldused korrektselt esitatud ja sisuliselt põhjendatud, taotlejad on korrektselt lisanud ka dokumendid, mis nende tingimustele vastamist tõestavad. See aitab kiirendada töötukassas taotluste menetlemist ja raha kättesaamist.

Paavel ütles, et ehkki taotluste menetlemine käib kiiresti, kuni viie tööpäeva jooksul, kontrollitakse kõik andmed erinevatest registritest siiski enne otsuse tegemist üle.

Selle käigus on välja tulnud ka esimesi pettusekatseid, kus juhatuse liikmed on end vahetult enne taotluse esitamist töölepinguga töötajaks ümber vormistanud. Juhatuse liikmetele nimelt palgatoetusskeem ei laiene.

"Sellist vigurdamist ei ole mõtet ette võtta, see raiskab meie aega ja teeb taotlejal elu keerulisemaks," ütles Paavel.

Paaveli sõnul suuremaid tõrkeid ette pole tulnud, küll aga möönis ta, et üks tehniline lahendus osutus vigaseks: süsteem ei lasknud palgatoetust taotleda töötajatele, kes alustasid töötamist märtsikuus. Nüüdseks on see viga parandatud.

Samuti on infotelefon abikõnedest umbes. Vaatamata vastamisvõimekuse tõstmisele on telefonitsi keeruline löögile pääseda.

"Muidu on protsess läinud oluliselt lihtsamini, kui valmis olime," ütles Paavel.

Esimesi toetusrahasid hakkab töötukassa välja maksma neljapäeval ehk enne lihavõttepühi.

Koondavad peamiselt majutusettevõtted

Möödunud nädalal esitas koondamisteateid mitu majutusettevõtet, näiteks Tallinki hotell koondab sada inimest, Haapsalus Promenaadi hotelli ja Tallinna vanalinnas väikest Vana Wiru hotelli pidav Baltic Hotel Group koondab kokku 29 inimest, 29 inimest soovib koondada ka Ülemiste hotell.

Samuti esitas esialgse koondamisteate ka kodutekstiile tootev ja kauplusi pidav Teaspon (37 inimest üle Eesti), Tapal tööriideid õmblev Segers Eesti (36 inimest), aga ka profijuuksehooldustooteid jms vahendav Tradehouse (12 inimest) ja personaliotsingufirma Fontes (6 inimest).