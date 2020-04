Töötukassa sai nädalaga neli kollektiivse koondamise teadet

Töötukassa on sel nädalal saanud neli teadet kollektiivsete koondamiste kohta, töökoha on kaotanud 62 inimest.

Koondamiste arv on eelmise nädalaga võrreldes vähenenud, kuid ettevõtteid, mis viirusepandeemia tõttu töötajaid koondama peavad esineb veelgi, ütles töötukassa kommunikatsioonijuht Annika Koppel ERR-ile.

Koondamisi esines sel nädalal hulgi- ja jaekaubanduses, tööstusettevõtetes ja majutusettevõtetes, ütles Koppel, lisades, et need valdkonnad on ühtlasi kriisi ajal ka enim kahju saanud.

Märtsi algusest on töötukassale saadetud 67 teadet koondamistest, töökohad on kaotanud üle Eesti 1364 inimest. Enim on koondatud töötlevas tööstuses, kus on kaotanud töö 425 inimest. Erinevates majutusettevõtetes on koondatud 361 töökohta.

Töötuse määr Eestis on kolmapäevase seisuga 6,8 protsenti, näitaja on nädalaga kasvanud 0,6 protsenti. Registreeritud töötuid on 44 227, kuu algusest on töötuid registreerunud pea 3000.