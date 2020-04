Väikeettevõtjate abiraha ei jõua USA-s abivajajateni

Mississippi osariigis asuva 4600 elanikuga Pass Christiani linnas on palju väikeettevõtteid, mis tunnevad selgelt koroonaviiruse mõju. Mimi Parker Thomase pisikene pood kesklinnas jäi alles pärast orkaan Katrinat ja nüüd tuleb taaskord ellu jäämise nimel võidelda.

"Me sulgesime poe umbes kaks nädalat tagasi ja ma kohtun klientidega tänaval, kui nad helistavad, et vajavad erilisi kingitusi," rääkis Parker Thomas.

Alates möödunud reedest saavad väikeettevõtted tänu valitsuse abipaketile võtta äritegevuse säilitamiseks laene, kuid juba praegu on see takerdunud bürokraatiasse. Pankade sõnul ei ole nad valitsuselt saanud täpseid laenutingimusi.

"See raha ei jõua lihtsalt inimeste ukseläveni. Nad peavad kulutama üsna palju aega, et täita ankeete, leida õigeid dokumente ja teha seda kõike õigesti, õigel ajal ja õiges kohas," rääkis Georgetowni ülikooli riigiteaduste professor Mark Rom.

Viimase kahe nädala jooksul on töötuks registreerinud pea 10 miljonit ameeriklast. Valitsus on lubanud, et hakkab lähiajal saatma inimestele kuni 1200 dollarit kodanikupalka, kuid paljud ütlevad juba praegu, et see ei ole piisav.

"Kõige hullem on teadmatus ja see, et ei ole mingisugust aluspinda, mille põhjal teha edasisi plaane, sest pole selge, kust tuleb mu sissetulek," kirjeldas olukorda väikeettevõtja Marie Selkridge-Ashford.

Valge Maja majandusnõunik Larry Kudlow sõnul tekitavad pandeemia ja selle leevendamiseks vajalikud sammud tohutut kahju. "Me oleme vastuolulises olukorras. Me ei ole näinud veel kõige hullemat. Ma ei taha seda väiksemaks mängida," lausus Kudlow.

Saint Louise föderaalreservi hiljutise uuringu järgi võib kokku töö kaotada 47 miljonit ameeriklast. Kongressi hinnangul tuleks majanduse turgutamiseks peagi vastu võtta järgmine abipakett.