"Kui inimesed hakkavad jälle väljas käima, ühiskondlikult suhtlema, võib tulla juba väga varsti teine ja väga äge laine," lausus doktor Birx telekanali NBC saates "Today".

Ta avaldas lootust, et Ühendriikides ei tule 100 000-240 000 surmajuhtumit, nagu mõned prognoosid lubavad.

Brix rõhutas, et inimestel tuleb järgida 30 päevaks kehtestatud piiranguid, sel juhul on lootust, et selle aja möödudes on võimalik neid leevendada.

Ühendriikides on tuvastatud umbes 400 000 koroonaviirusse nakatunut ja surnud on 13 000 inimest.