Norstat: Keskerakonna tõus jätkub, SDE ja Isamaa toetus madalseisus

Viimaste uuringutulemuste põhjal toetab Reformierakonda 30,8 protsenti, Keskerakonda 27,2 protsenti ja Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda (EKRE) 15,9 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Viimase nädalaga on oma toetust kasvatanud Keskerakond, kelle reiting on liikunud tõusvas trendis nüüd kuus nädalat järjest ning selle ajaga on toetus kasvanud 6,7 protsendipunkti võrra.

Esikolmikule järgnes Eesti 200, kelle toetus oli 8,1 protsenti. Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) toetus oli 7,3 protsenti ning Isamaal 5,3 protsenti. SDE ja Isamaa toetus on madalaimal tasemel alates eelmise aasta algusest, kui Norstat iganädalase erakondliku eelistuse küsitlusega alustas.

Parlamendivälistest parteidest kogusid Eestimaa Rohelised 2,3, Elurikkuse Erakond 0,7 ja Vabaerakond 0,5 protsenti toetust.

Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 10. märtsist 6. aprillini ning kokku küsitleti 4002 valimisealist Eesti kodanikku. Norstatilt etllis uuringu MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut. Lähemalt saab uuringuga tutvuda siin.