Valner Valme: päikest!

Püsi kodus, ütleb peaminister. Püsi kodus, ütleb meedia. Püsi kodus, käsivad näitlejad, lauljad, tervise arengu instituut, välireklaamid, seltskonnategelased, võib-olla isegi sõbrad.

Öeldakse isegi, jää, kurat, koju! Aga öeldakse ka viisakas sõnastuses, see-eest jämeda häälega, autoritaarsel, kamandaval toonil: "Püsige kodus!". Valitsuse liikmed rõhutavad seda üle, kogu riik kordab järgi. Sellist ühtsust pole ammu olnud. Sellist Eestit me tahtsimegi! Kõik püsivad kodus, aga ometi me kajame seda kaasa.

Tartus aga mindi teravaks! "Väljas oled sa ohtlik. Mitu elu jääb sinu südametunnistusele?" Kes läheb poodi või jalutama, on mõrvar. Retoorika on muutunud retsiks.

Sel kombel ära hirmutatud inimesed, kel ehk ka aknaid tänava poole pole, ilmselt arvavadki, et väljas käib üks kammaijaa ja laulupidu, tung ja torm. Rüsitakse üksteisele otsa, nakatatakse teisi, ja ongi vaja korrale kutsuda, nagu vanakooli lasteaiakasvataja käestläinud rühma.

Kodu on parim koht, aga õues päike paistab, võtame ikkagi südame rindu ja astume välja. Näeme, et mõned inimesed jalutavad, üksi või paarikaupa. Üksteisest möödutakse taktitundeliselt: parajalt kauguselt, et poleks viiruseohtu, aga et ka lausa ebaviisakas ei tunduks, nagu mööduja oleks eemaletõukav. Üks annab teed, teine läheb ikka kaarega. Nii viisakat tänavapilti näeb harva.

Hüüdlause "Püsi kodus!" on otse üle võetud suurriikidelt, ent Eesti on üks madalaima rahvastikutihedusega riike Euroopas, veel hõredama asustusega on ainult põhjamaad. Kas lihtsalt kojujäämine on õige, kui riigis on probleemid kehakaalu, alkoholi ja vaimse tervisega? Ülekaal kõrgendab riski koroonaviiruse põdemisel.

Immuunsusele ei mõju soodsalt, kui kevadpäikest ligi ei lase, ei liigu värskes õhus ja passitakse päevad läbi ekraane, heal juhul kõiki neid veebikolinud muuseume ja kontserte, halvemal juhul koroonablogisid, ja see viimane võib hakata pikapeale ajudele. Vaja on pause ja rütme. Mänguväljakud ja spordiplatsid on küll kinni teibitud, aga pargid nende kõrval on veel lahti, loodus on paljudele ligidal, leidub ohtralt inimtühje kõrvaltänavaid isegi Tallinnas.

Ma viskaks õhku natuke teistsuguse loosungi, "Olge kodus jah, aga minge vahepeal õue ka, ja hoidke vahet!", seda enam, et mitmed uurimused teatavad, et D-vitamiini defitsiit on riskifaktor COVID-19 põdemisel.

Ainult kodus püsides on elu terviklik mõõde kerge kaduma. Nagu silmadele on kasulik aeg-ajalt kaugusse vaadata, tahavad mõtted ruumi ja keha liigutamist. Mis sellest kasu on, kui inimesed on ostnud korterid makarone ja konserve täis, söövad ja istuvad kinnises ruumis, ning kardavad. Kardavad. Hirm halvab ka immuunsüsteemi. Mõni kukub hirmust jooma, sest tööd enam pole ja aega on.

Olemata tervise asjatundja, ja alahindamata olukorda ning inimeste tervist, ning üritades mõistlikult võtta, tundub mulle, et inimesed on küllaltki vastutustundlikud ja ühed on väsinud teiste patroneerivast manitsemisest, seda enam, et enamike elualade esindajad üritavad ellu jääda uutes, suletud, ajutistes tingimustes. See jõle haigus nakkab inimeselt inimesele, mitte looduselt või tänavatelt.

Eesti on koroonatõvega seni üle keskmise edukalt hakkama saanud. Sõnumeid saates peaks aga rahva tervisele tervikuna mõtlema. Olgem siis ühtlasi üksteise vastu kenad, ärgem õiendagem nii palju, ja hoiame üksteisest jätkuvalt eemale, naeratades kahe meetri pealt võhivõõrale. See on muide uus asi, ka mulle endale, naeratada võhivõõrale. Loodetavasti jääb alles ka pärast viirusekriisi.

