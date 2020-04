Soovitused keskenduvad kahele mõõtmele, milles liikmesriikidelt oodatakse Euroopa-ülest lähenemist. Esimene valdkond puudutab seda, kuidas kodanikud saaksid kasutada äppe inimestevahelise distantsi hoidmiseks, hoiatamiseks ja nakatunutega kokkupuudete jälgimiseks ning teiseks, kuidas kasutada anonümiseeritud mobiiliandmeid viiruse käitumise prognoosimiseks.

"Digitehnoloogiad, mobiiliäpid ja liikuvusandmed pakuvad tohutuid võimalusi mõistmaks viiruse levikumustreid ning seda, kuidas viirusega võidelda. Nende soovitustega käivitame Euroopa ühise lähenemise taoliste äppide ja andmestiku kasutamiseks, et see ei ohustaks inimeste privaatsust ega rikuks andmekaitsereegleid ning samas ei tekitaks Euroopa Liidu siseturul fragmenteerumist," ütles Euroopa Komisjoni siseturu volinik Thierry Breton.

Kolmapäeval esitatud soovituste keskmes on põhimõtted, millele niinimetatud koroona-äpid peaksid vastama. Samuti sisaldavad need viiteid selleks, et riikides kasutatud liikuvusandmete analüüsimise lähtutaks ühistest printsiipidest.

Ettepanekuid hakkavad edasi arutama riikide valitsused.

Soovitustest loodetakse abi pandeemia ajal kehtestatud karantiinist sujuvaks väljumiseks.