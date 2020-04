Saksa välisministeerium piirab turvakaalutlustel Zoomi kasutamist

Ministeeriumi sisedokumendis töötajatele rõhutatakse, et turva- ja andmekaitseprobleemide tõttu on Zoomi kasutamine liialt riskantne, edastas ajaleht Handelsblatt kolmapäeval.

Memos lisati aga, et kuna keskkond on ministeeriumi välispartnerite seas laialt kasutusel, siis on hetkel võimatu selle täielik keelamine ja Saksa diplomaadid võivad seda töö otstarbel oma isiklikes arvutites tarvitada.

"Tuginedes ajakirjanduses ilmunule ja meie oma leidudele oleme jõudnud järeldusele, et Zoomi tarkvaras on kriitilised nõrkused ning julgeoleku- ja andmekaitseprobleemid," öeldakse Saksa välisministeeriumi memos.

Kogu maailmas kasutavad miljonid koroonakriisi tõttu karantiini sunnitud inimesed videokonverentse töökohtumisteks ja eraelulisteks vestlusteks. Üks sellist teenust pakkuvaid keskkondi on ka Zoom.

Eesti: meie kasutame Skype'i

Eesti välisministeeriumi pressiesindaja kinnitas, et ministeerium kasutab töötajate omavaheliseks suhtluseks Skype for Business'i.

"Ministri videokonverentsid nagu näiteks tänased kohtumised Põhja- ja Baltimaade välisministritega ning osalemine EL arenguministrite videokohtumisel toimuvad kasutades spetsiaalseid videokonverentsi seadmeid, mis loovad vestluspartneritega otseühenduse," lisas Kairi Saar-Isop.