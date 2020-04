Automüügisalongides valitseb vaikus

Koroonakriisi mõju on jõudnud ka automüügisalongidesse ja remonditöökodadesse, kus tööde järjekorda enam ei ole. Kõik varasemad tellimused on täidetud, kuid uusi tuleb peale visalt. Uute autode müük on peaaegu seiskunud.

Siller Auto Viljandi autokeskuse müügisalongis on autode vahel mõni üksik uudistaja. Vahel harva astub sisse mõni inimene, et vormistada liikluskindlustusjuhtum ja leppida auto remondiaeg kokku.

Keskuse juhataja Ervin Juht ütleb, et kui märtsis täideti varasemaid tellimusi, siis nüüd, aprillils, jääb üha vaiksemaks.

"Praegu ikkagi tehakse neid remonditöid, mis on hädavajalikud tööd. Õnneks on praegu muidugi tulnud kevad ja hakkas rehvivahetuse hooaeg. Nii et tänu sellele klientide külastatavus on oluliselt suurenenud," ütleb Juht.

Uute autode ostjad on aga pea täielikult ära kadunud.

"Kliente pole. Ütleme niimoodi, on üksikud," iseloomustab ta olukorda. "Kätte me anname küll varasemaid kokkuleppeid, kellel alles autod saabuvad ja kes on saanud oma paberid korda."

Inimesed, kes tegelevad Siller Autos liikluskindlustuse juhtumite menetlemise ja autokere remondi korraldamisega, istuvad suuresti jõude, sest nagu ütleb kereosakonna juhataja Mart Tiidemann, praegu sõidetakse autoga vähem ja õnnetusi peaaegu ei juhtugi.

"Hoitakse ennast kodus ja väljas väga ei käida. Tänu sellele ka puudb igasugune kahjude registreerimine ja kindlustusjuhtumitega seoses igasugune töö pealevool hetkel just," tõdeb Tiidemann.

Õnneks saab autole tekkinud kahjust teada anda kindlustusseltsi kodulehel, remonditöökotta võib minna ka hiljem, kui koroonaoht möödas.

Siller Auto Viljandi autokeskuse märtsikuine käive langes koos külastatavusega, ent tööd on siiski nii palju jagunud, et kolmekümnest töötajast enamus on ametis iga päev.

"Ma väga pessimistlik ei ole, mul on selline tunne, et ikkagi mai keskel kõik see saab läbi, see viiruse teema," ütleb Juht. "Aga see majanduspohmell jätkub veel päris mitmeid kuid. Aga - jääme ellu!"