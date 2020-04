Automüüjad paluvad valitsuselt digiraadiote nõude edasilükkamist

2019. aastal arutatud digivõimekuse nõue autoraadiotele peaks jõustuma 2020. aasta 20. detsembril. See tähendab, et kõikidel autodel, mis pärast seda kuupäeva müüakse, peab olema võimekus kanda üle digiraadiot ehk DAB-i.

Euroopa Komisjonist tulenevat nõuet rakendatakse üle Euroopa erinevalt ning nõude kehtestamisel on märgitud, et Euroopa Liidul ei ole ühtset üleminekuaega digiraadiole. Praegu kasutab üleriigiliselt digiraadiot ainult Norra, mõned teised liiduriigid katsetavad paralleelselt analoog- ja digiraadiot.

Koroonaviirusest tuleneva eriolukorra tõttu vähenes Eestis sõiduautode müük märtsis veerandi võrra. Võrreldes eelneva aastaga müüdi 548 autot vähem, aasta esimese kolme kuuga on sõiduautosid müüdud 8,5 protsenti vähem.

Nüüd on ettepanekuga valitsuse poole pöördunud Autode Müügi- ja Teenindusettevõtete Eesti Liit (AMTEL), paludes majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumilt määruse muutmist aasta võrra edasi lükata.

"On tekkinud suured laovarud sõidukeid, mille turustamise võimaluste ja ajas ei ole täna selgust ning on olemas väga suur tõenäosus, et neid realiseeritakse veel ka järgmises aastanumbris, minnes selliselt määrusega vastuollu," kirjutas AMTEL-i tegevjuht Arno Sillat valitsusele 14. aprillil saadetud teates.

Vastav ettepanek on tehtud AMTEL-i katusorganisatsiooni Euroopa Autotootjate Assotsiatsiooni poolt ka Euroopa komisjonile, kuid AMTEL peab oluliseks teema realiseerimist ka kohapeal.

Sillat ütles ERR-ile, et majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi põhjendusega, et digiraadio võimalus uuele autole läheb ostes maksma kuni 12 eurot ta ei nõustu: "See sõltub tootjast, mõned tootjad võivad tõesti seda sellise hinnaga teha, lisaosana võib digiraadio ka üle saja euro maksta."

Samuti on Sillati sõnul vaja muuta kõik standardvarustusena kaasa tulnud analoograadiod ning ka nende asendamise juures uue auto ostuga seotud kulud suurenevad.

Ühtlasi kahtles Sillat digistandardile ülemineku vajalikkuses, sest aina populaarsemaks on autojuhtide seas saanud voogedastusühendused ja tema sõnul oleks üks variant digiraadio etapp vahele jätta.

Majandus- ja kommunikatsiooni ministeeriumi sideosakonna juhataja asetäitja Mart Laas ütles ERR-ile, et määruse muutmisel juhindutakse Euroopa komisjonist ning AMTEL-i ettepanekut veel arutatud ei ole.

"Oleme nõus, et koroonapandeemia on jätnud oma jälje ka autode müügile. Kuna Euroopa Autotootjate Assotsiatsioon (ACEA) on teinud ettepaneku ka Euroopa komisjonile vastava nõude jõustumise edasilükkamiseks, siis jälgime siinkohal Euroopa komisjoni edasisi samme ja lähtume nendest arengutest," lisas Laas.