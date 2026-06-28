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Bolt jõudis mullu esimest korda kasumisse

Majandus
Bolt Drive'i auto.
Bolt Drive'i auto. Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR
Majandus

Majandusaasta aruande järgi saavutas Bolt mullu esimest korda oma ajaloos puhaskasumi, mis oli 900 000 eurot.

Bolt teenis mullu 900 000 eurot puhaskasumit ning ettevõtte müügitulu kasvas 2025. aastal aastases võrdluses 14 protsenti, ulatudes 2,27 miljardi euroni, teatas Bolt pressiteates.

"Möödunud aastal laienesid Bolti teenused sadadesse uutesse linnadesse üle maailma. Oleme finantsiliselt tugevamas seisus kui kunagi varem ja see annab meile võimaluse investeerida järgmistesse suurtesse arenguhüpetesse, mida toovad endaga kaasa nii tehisaru kui isejuhtivad autod," ütles Bolti asutaja ja tegevjuht Markus Villig.

Möödunud jõudis Bolti sõiduteenus esmakordselt Kanadasse, Uus-Meremaale, Taiwani ja Kreekasse. Taanis omandas Bolt taksoettevõtja Viggo koos 300 elektrisõidukist koosneva autopargiga. Kullerteenused laienesid Bulgaariasse ning kergliikurite rent alustas tegevust Ühendkuningriigis ja USA-s.

Lisaks sõlmis Bolt 2025. aastal koostööleppe isejuhtivate autode tarkvaraettevõttega Pony.ai ja autotootjaga Stellantis. Esimene pilootprojekt on ettevõttel juba käimas Luksemburgis ja Bolti eesmärk on tuua 2035. aastaks enda platvormile 100 000 isejuhtivat autot.

Bolti teatel tasuti mullu Eesti riigile 49 miljonit eurot tööjõumakse, mis on pea viiendiku võrra rohkem kui eelmisel aastal.

Eelmise aasta lõpus töötas Boltis kokku 4284 inimest. Ettevõtte teenuseid kasutab üle 200 miljoni kliendi.

Bolt asutati 2013. aastal Eestis ja ettevõte tegutseb täna enam kui 50 riigis ja rohkem kui 850 linnas. 

Toimetaja: Marko Tooming

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