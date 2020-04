Ettevõtete elektritabimine on vähenenud pea viiendiku võrra

Kuna kogu elektritarbimisest võrgus moodustavad ettevõtted ligikaudu kolm neljandikku ehk nende mõju domineerib, siis kokku hindavad Elektrilevi analüütikud koroonakriisi mõjuks elektritarbimise kahanemisele märtsis tervikuna ligikaudu seitse-kaheksa protsenti.

Kuna eriolukord on kevade alguse peale sattunud, peab muutusesse arvestama ka temperatuuri ja ööpäevase valge aja mõjud, ütles Elektrilevi juhatuse liige Priit Treial.

Maakondade lõikes on enim vähenenud ettevõtete elektritarbimine Tartu maakonnas (19 protsenti), Pärnu maakonnas (18 protsenti), Saaremaal (17 protsenti) ja Harju maakonnas (15 protsenti).

Muutus ettevõtete elektritarbimises maakonniti Autor/allikas: Elektrilevi

Kodumajapidamiste elektritarbimine on kasvanud üle 10 protsendi ning ettevõtte sõnul on selgelt näha, et inimesed on liikunud linnadest maakodudesse ja suvilatesse. Võrreldes praeguse aasta märtsikuu viimaseid kahte nädalat mullusega, on kasvanud koduklientide elektritarbimise maht kõige enam Põlva- (15) ja Võrumaal (14 protsenti). Muutus kodumajapidamises elektritarbimises maakonniti Autor/allikas: Elektrilevi