Aastatel 2015-2017 kanti terviseameti andmetel igal aastal registrisse vähemalt 20 võõrriigist pärit hambaarsti.

Sotsiaalministeeriumi tervisesüsteemi arendamise osakonna peaspetsioalist Vootele Veldre ütles ERR-ile, et välisriigist pärit hambaarstidel tuleb registrisse pääsemiseks läbida kvalifikatsioonihindamine, tööpraktika ja eestikeelne teooriaeksam.

"Tööpraktikat läbivatele inimestele makstakse Eesti keskmist töötasu, mis käib hetkel terviseameti eelarve kaudu," ütles Veldre.

Eesti Hambaarstide Liidu asepresidendi Mare Saagi andmetel on viimasel aastal esitatud 16 taotlust teooriaeksami sooritamiseks.

Saagi sõnul tekitab välitööjõud aga teatud probleeme, sest enamus nendest arstidest asuvad tööle Tallinnasse ja Tartusse, kus hambaarstidest puudust ei ole. Lisaks jääb puudu ka raviasutustest, kuhu võõrriikidest pärit arste praktikale suunata.

Saagi sõnul on Eestis hambaarste praegu 1300 ehk üks hambaarst 1000 elaniku kohta, mis on kõrgem kui EL-i keskmine. Saag lisas, et piirarv tuleb kehtestada, sest see kaitseks juba töötavaid hambaarste.

Liidu ettepanekul võiks selliseks piirmääraks aastas olla maksimaalselt neli võõrriigist pärit hambaarsti.