Eraraviasutustes ja hambakliinikutes peatatakse plaaniline ravi

Terviseamet peatab COVID-19 nakkuse leviku vältimiseks plaanilise ravi väljaspool riiklikku haiglavõrku. Eraraviasutused ja hambaravikliinikud jätkavad ainult vältimatu abi pakkumist. Plaaniline ravitegevus lõpetatakse, et tõkestada nakkuse levikut ning hoida kokku isikukaitsevahendeid, teatas terviseamet

"Plaanilise ravi peatamine on vajalik, et vältida nakkuse edasist leviku, tagada vältimatu abi ohutus ning kasutada olemasolevaid isikukaitsevahendeid võimalikult säästlikult," ütles terviseameti peadirektor Merike Jürilo. "Samas võime vajada erameditsiinis töötavate arstide ja õdede abi, kui tervishoiu koormus kasvab ja tekib tööjõupuudus."

Juba alustatud plaanilise ravi lõpuleviimise otsustab arst koos patsiendiga, hinnates eraldi iga üksikut juhtu. Kindlasti tuleb lõpuni viia selline plaaniline tegevus, mille katkestamine seaks ohtu inimese tervise.

"Kuna COVID-19 puhul on ilmnenud väga suur nakatumisoht, tuleb nakatumisrisk viia miinimumini. Seega oli vajalik astuda samm rahvatervise huvides, lükata edasi plaaniline ravi ja tagada vaid esmaabi," ütles Eesti Hambaarstide Liidu juht Piret Väli. "Mida radikaalsemad on sammud hetkel, seda kiiremini peatame viiruse leviku. Seda on teinud ka suur osa Euroopa riike."

"Tegemist on erakorralise otsusega praeguses kriisiolukorras. Soovime taastada plaanilise ravi niipea, kui epidemioloogiline olukord seda võimaldab," lisas Merike Jürilo.

Plaanilise ravi peatamisest teavitab ning vajadusel nõustab oma patsiente iga raviasutus ise. Vältimatu hambaravi osutajate loetelu on leitav haigekassa kodulehel.