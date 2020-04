Naftakartelli OPEC leppes seni ainsana puigelnud Mehhiko president Andres Manuel Lopez Obrador ütles reedel, et jõudis oma USA kolleegi Donald Trumpiga kokkuleppele naftatoodangu vähendamise vastuolusid tekitanud küsimuses.

Mehhiko vähendab oma toodangumahte 100 000 barreli võrra päevas, ütles Obrador, lisades, et Trump oli see, kes ise temaga ühendust võttis.

OPEC-i leppe alusel pidanuks Mehhiko algselt vähendama toodangumahtu 400 000 barreli võrra päevas, ent sellele seisid Mehhiko võimud vastu, nõudes vaid 100 000 barreli suuruse piirangu kehtestamist.

Lopez Obrador ütles reedel, et Trump nõustus vähendama USA toodangut veel 250 000 barreli võrra kompensatsioonina Mehhiko eest.

OPEC teatas varem, et kõik suured naftatootjad, välja arvatud Mehhiko, nõustusid kärpima mais ja juunis tootmist 10 miljoni barreli võrra päevas.

Kokkuleppega kahaneb naftatoodang juulist detsembrini kaheksa miljoni barreli võrra päevas, kuid jõustumiseks pidie sellega nõustuma ka Mehhiko.

OPEC-i ja nende OPEC+ liitlaste, sealhulgas Venemaa kohtumine algas neljapäeval. Kõneluste eesmärk oli tõsta naftahindu, mis on koroonapandeemia ning Saudi Araabia ja Venemaa hinnasõja tõttu viimase 20 aasta madalaimad.

Vaidlused kestsid reede varahommikuni. Bloomberg Newsi teatel oli peamiseks takistuseks Mehhiko keeldumine oma osaga tootmiskärbetest, mis tema jaoks pidanuks tähendama 400 000 barrelit päevas.

Mehhiko energiaminister Rocio Nahle Garcia teatas Twitteris varem, et riik on valmis vähendama tootmist 100 000 barreli võrra päevas.

USA president Donald Trump oli seevastu optimistlik ja kokkuleppes veendunud, ehkki kõnelused näisid ummikusse jooksvat.

"Ma ütleksin, et me oleme kokkuleppele lähedal. Varsti selgub," ütles ta neljapäeva õhtul Valge Maja pressikonverentsil.

Trump vestles videokonverentsi vahendusel kõneluste võtmeosaliste Vene presidendi Vladimir Putini ja Saudi Araabia kroonprintsi Mohammed bin Salmaniga.

OPEC-i peasekretär Mohammad Barkindo hoiatas kõneluste algul, et naftafirmad on pankroti lävel ja tuhanded inimesed on juba tööta jäänud. "Meie tööstus jookseb verd, mitte keegi ei ole suutnud veritsust peatada."

Järgmine virtuaalkohtumine on kavas 10. juunil, siis püütakse kokku leppida edasistes sammudes, sest turg vajab tasakaalustamist, ütles OPEC.

New Yorgi ja Londoni toorainebörsidel liikusid nafta hinnad neljapäeval taas miinusesse.

Toornaftatehingute hind New Yorgi börsil langes 7,6 protsenti, jäädes pidama tasemel 23,18 USA dollarit barrelist. Londoni Põhjamere brendi hind langes 3,0 protsenti, sulgudes tasemel 31,77 dollarit barreli eest.

Trump väitis nädala eest, et juhtivad tootjad nagu Venemaa ja Saudi Araabia kärbivad toodangut hinnalanguse peatamiseks. Moskva on varem teatanud valmidusest arutada päevase toodangu vähendamist 10 miljoni barreli võrra.

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov ütles neljapäevasel pressikonverentsil, et Venemaa toetab koordineeritud tegevust globaalse naftaturu stabiliseerimiseks.