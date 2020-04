"Eesti sõjaajaloo teejuht" uus väljaanne ilmus veebis

Eelmine "Eesti sõjaajaloo teejuht", mille autor oli Kristjan Luts, ilmus paberraamatuna 2010. aastal, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Internetis, aadressil teejuht.esap.ee asuva uusväljaande koostajad Ain Tähiste ja Mart Mõniste on loonud kaardi, millelt leiab 675 20. sajandi sõjaajalooobjekti.

Tähiste sõnul on kaasaskäivad tekstid umbes 80 protsendi ulatuses uued.

Virtuaalne teekond teeb Eestile tiiru peale. "Kui me veame kaardil järge, siis on see 1162 kilomeetrit. Suurem osa pilte on tulnud ka uuesti teha nii, et selle koostamise käigus on umbes kolm või neli ringi Eestile peale tehtud ja ikka on veel mõni koht, mida tuleks uuesti sõita pildistama," selgitas Tähiste.

Kuna paljud objektid on avariilised, siis paluvad teejuhi koostajad olla ettevaatlik ja neid omal käel liiga lähedalt mitte uudistada.

Tähiste sõnul hoiti külma sõja ajal Eestis ka tuumarelvi. Näiteks olid S-75 seniitraketibaasis tuumalõhkepead, mida saanuks kasutada vastase õhuväe vastu.

"Nad olid eelkõige selleks, et kui tuli selline rünnak, kus massiivne, terve õhuarmee lendab korraga peale, siis see rakett pidi nende lennukite keskele tuumalõhkepea toimetama ja see pidi hävitama terve õhuarmaada," selgitas Tähiste.

Teejuhi järgmise täiendusena on Ain Tähiste sõnul plaanis jäädvustada Eestis asuv Peeter Suure merekindluse nimeline kaitserajatiste süsteem.