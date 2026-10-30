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Berliini linnapeakandidaat sattus Hamasi-teemalise vaidluse keskmesse

Välismaa
Elif Eralp
Elif Eralp Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/dts Nachrichtenagentur
Välismaa

Berliini linnapeakandidaat Elif Eralp sattus skandaali keskmesse pärast seda, kui väljaanne Der Spiegel avaldas tema isikliku kirjavahetuse, millest selgus, et vasakpopulistlikku erakonda Die Linke kuuluv Eralp kardab avalikult kritiseerida Hamasi sidemetega inimesi.

Palestiina-meelne ja kapitalismivastane erakond Die Linke võitis 20. septembril 2026 toimunud Berliini liidumaa parlamendivalimised.  Die Linke alustas seejärel koalitsioonikõnelusi sotsiaaldemokraatide (SPD) ja rohelistega. 

Kriitikud on süüdistanud Die Linket ka antisemitismis, kuid partei on need süüdistused tagasi lükanud. 

Die Linke linnapeakandidaat Elif Eralp on ise avalikult püüdnud distantseeruda antisemitismist ja terrorismi toetamisest. Viimane skandaal sai alguse sellest, kui Spiegeli ajakirjanikud küsisid Eralpilt antisemitismi kohta tema erakonnas. Eralp tunnistas, et mõnel erakonna kampaaniaüritusel on piire ületatud. 

Seejärel uuriti, kas ta pidas silmas Palestiina-meelset agitaatorit Ibrahim Ibrahimi, kes osales ka Die Linke valimisõhtu pidustustel. Spiegeli andmetel vastas Eralp jaatavalt, kuid soovis hiljem selle vestluse intervjuust eemaldada. 

Eralpi büroo saatis ajakirjanikele tagasi intervjuu kommenteeritud versiooni, millesse olid kogemata jäänud ka tema abilistele mõeldud märkused. Nendest märkustest selgus, miks Eralp ei soovinud teatud inimestest avalikult rääkida. 

Eralp viitas Berliini kriminaalpolitsei (LKA) varasemale soovitusele, mille kohaselt ei tohiks organiseeritud kuritegevusega seotud inimesi avalikult nimepidi nimetada. Ta lisas, et nüüd on küsimuse all inimesed, kellel on sidemed Hamasiga. Ta lisas, "Ma ei saa seada ennast ja oma perekonda Spiegeli pärast ohtu. Mida me nüüd teeme? Kas jätame kogu intervjuu ära?"

Ühes teises märkuses mainis Eralp, et nii tema kui ka tema abikaasa kardavad teatud inimesi, kuid ei soovi neid avalikult nimetada. 

Ibrahim ise on teatanud, et ei kuulu Die Linkesse ning lükkab tagasi süüdistused antisemitismis ja terrorismi toetamises. 

Konservatiivse CDU linnapeakandidaat Stefan Evers kasutas juba skandaali ära, et Eralpi kritiseerida. 

"Kui naine, kes peaks tulevikus Berliini juhtima, kardab enda ja oma pere pärast sedavõrd, et kõhkleb terroristide toetajaid avalikult nimetamast, samal ajal kui osa tema enda erakonnast teeb just nende ringkondadega tihedat koostööd, siis peavad roheliste ja sotsiaaldemokraatide seas leiduvad mõistlikud hääled lõpuks hädapidurit tõmbama," ütles Ever veebiväljaandele Politico

Eralp ütles neljapäeval, et soovib endiselt saada Berliini linnapeaks. Ta keeldus avaldatud märkusi lähemalt kommenteerimast, põhjendades seda asjaoluga, et tegemist oli eraviisiliste vestlustega. Samas rõhutas ta, et linnapeana tagaks ta kõigi Berliini elanike turvalisuse.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Politico, DW, Der Spiegel

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