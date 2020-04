Statistikaamet tutvustas neljapäeval liikuvusanalüüsi, kust selgus, et täiendavalt on paikseks jäänud hinnanguliselt ligi 200 000 inimest.

Statistikaamet koostab koostöös mobiilioperaatorite Telia, Tele2 ja Elisaga jooksvalt mobiilide liikuvusanalüüsi, mis annab ülevaate mobiilide paiknemisest enne eriolukorda ja pärast selle kehtestamist.

Eraldi tõi statistikaamet välja muudatused Saaremaal ning neid võrreldi kogu Eesti tulemustega. Analüüsist selgus, et Saaremaal oli paiksemate mobiilide osakaal juba enne eriolukorda kõrgem.

Nimelt, kui terves Eestis oli enne kriisiolukorda 24 tunni jooksul peamises asukohas veedetud aeg 18 tundi ja üheksa minutit, siis Saaremaal oli see keskmiselt 18 tundi ja 44 minutit. Praeguseks on need ajad nii terves Eestis kui ka Saaremaal 20 tundi ja neli minutit.

Keskmine päevas läbitud vahemaa üle-Eestiliselt oli enne kriisiolukorda 27,5 km ning Saaremaal koguni 36 km. Praegu on Eestis tervikuna keskmine päevas läbitud vahemaa 17,6 km ning Saaremaal 18,1 km. Seega on vähenemine olnud Saaremaal pea kahekordne.

Siin tuleb statistikaameti peadirktori Mart Mägi sõnul arvestada seda, et palju inimesi sõitis reedeti Saaremaale ning lahkus pühapäeval ja see kasvatas kilomeetrite hulka.

Erinevused ilmnesid ka nädalavahetuse ja argipäevade vahel. Nimelt on inimesed nädalavahetuseti vähem kodus.

"Inimesed liiguvad rohkem püsivast asukohast ära, käivad ja teevad pikemaid jalutuskäike ja ma arvan, et tervise mõttes on see hea," kommenteeris peadirektor Mägi inimeste liikumist nädalavahetuseti.

Andmeid uuendatakse pidevalt ning lisatakse statistikaameti virtuaalsele kaardile, kuid seda väikese viiteajaga. Tegemist on anonümiseeritud koondandmetega, mille põhjal üksikisikute liikumismustreid analüüsida ei ole võimalik.