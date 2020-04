Asekantsler: sotsiaalsüsteemi alles hakkab kriisi mõju jõudma

"Pean kahetsusega nentima, et sotsiaalsüsteemi jaoks alles hakkab kriis oma mõju avaldama, kuna majanduslanguse ja töökaotuse mõjud alles saabuvad," rääkis Kuuse laupäeval peetud pressikonverentsil.

"See tähendab, et meie ministeeriumi fookus on praegu suunatud sellele, et oleksime nendeks valmis - peame suurendama oma mahtusid," lisas asekantsler. "Peame kõvasti pingutama, kui kriisi süvendedes sotsiaalhoolekande sektori võimekus satub suure surve alla, et olla valmis inimestele pikema aja jooksul abi osutamiseks," lisas ta.

Kuuse rääkis, et ministeerium on tihedas koostöös kohalike omavalitsustega, mis on üsna põhjalikult juba kriisiks valmistunud ning näiteks oma territooriumil eakaid läbi helistanud, et nende olukorda kaardistada. Samuti suurendatakse võimekust sotsiaalteenuseid kodus pakkuda, lisas ta.

Kuuse sõnul on Eesti pisut rohkem kui 200 hooldekodust reedese seisuga koroonaviirus tuvastatud 20 asutuses. Ta rõhutas samas, et hooldekodu ei tohiks siiski muutuda vanglaks ning neis tuleb tagada hoolealustele võimalus oma lähedastega kasvõi elektrooniliste kanalite vahendusel suhelda ning õues käia. "Oleme hooldekodudega ka pidevas suhtluses, kuid kindlasti on selle vallas veel hästi palju pingutada," ütles Kuuse.

Kuuse kutsus üles ka lisaks juba järgitavale 2+2 põhimõttele lisama veel ühe: helistama iga päev kahele oma lähedasele, et nii aidata kriisist üle saada.