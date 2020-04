Tahvelarvutid viidi hooldekodudesse ja haiglatesse just selleks, et inimesed saaksid karantiinitingimustes videokõne teel oma lähedastega ühendust pidada.

Saaremaa eriolukorra tööde juhi Margus Lindmäe sõnul on pika karantiinis viibimise tõttu inimestel üha suurenev vajadus suhelda oma lähedastega ning näha seejuures nende nägusid.

"Kuna inimesed enam hooldekodus ega haiglas lähedastel külas käia ei saa, on see nii mõnelegi ainus võimalus oma lähisugulasi näha ja nendega vestelda," tõdes ta. Lindmäe lisas, et just sotsiaalne lävimine ja meelelahutus on need, millest inimesed üha enam puudust tunnevad.

Saaremaa vallavanema Madis Kallase sõnul olid paljud haiglas või hooldekodudes viibivad eakad seni harjunud, et lähedased käisid neid vaatamas pea iga päev. "Mul on mitmeid tuttavaid eakaid, kes on praegu öelnud, et haiglas või hooldekodus olek on muutunud väga igavaks ja üksildaseks. Paraku muudab see nad kurvaks, mõjudes tervisele halvasti," tõdes Kallas.

"Isoleeritus teeb eakad ka lähedaste pärast murelikuks ja samamoodi sooviksid lähedased eaka heaolus oma silmaga veenduda. Video teel suhtlemine saab seda tühimikku kindlasti täita ning võimaldab silmast silma kokku saada," lisas ta.

Tahvelarvutid jõudsid Saaremaale päästeameti staapi jagamiseks sotsiaalkindlustusameti, Samsung Electronics Balticsi ning Telia koostöö tulemusel. Kokku saadeti Saaremaale 30 mobiilse interneti ja videokõnede võimekusega tahvelarvutit, mis aitavad patsientidel oma lähedastega sidet hoida. Tahvelarvutid andis hea eesmärgi nimel kasutada Samsung ning Telia varustas seadmed mobiilse interneti ning eelinstalleeritud suhtlusäppidega.

Saaremaa vallavalitsuse ja päästeameti Saaremaa staabi koostöös jagati tahvelarvutid hooldekodude ja haigla vahel, arvestades klientide ja patsientide arvu ja vajadusi. Vald jagab arvutid haiglale ja hooldekodudele laiali, juhendab personali neid kasutama ning tagab ka IT toe olemasolu. Eriolukorra lõppedes tahvelarvutid tagastatakse.