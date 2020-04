Gantz palus lisaaega valitsuse moodustamiseks Netanyahuga

Kindralile antud aeg uue valitsuse moodustamiseks on kohe otsa saamas.

President Reuven Rivlin usaldas Gantzile mandaadi valitsuse kokkupanekuks pärast 2. märtsi üldvalimisi, mis olid riigis vähem kui aasta jooksul juba kolmandad.

Selge plaanita, kuidas tagada Netanyahu-vastase bloki enamus parlamendis, korraldas endine sõjaväejuht 26. märtsil enda valimise parlamendispiikriks ja ärgitas moodustama erakorralist ühtsusvalitsust, vihjates selgelt liidule ametisoleva peaministriga.

Läbirääkimised poolte vahel pole seni siiski vilja kandnud ning Gantzi armuaeg peaks läbi saama esmaspäeval vahetult enne keskööd.

Gantzi Sinivalge alliansi teatel palus too Rivlinilt kaks nädalat ajapikendust, et moodustada valitsus Netanyahuga, märkides, et Iisrael on koroonaviiruse pandeemia tõttu tervishoiu- ja sotsiaalkriisis.

"Ma usun, et oleme lähedal allkirjastamisele ning et täiendava ajaga saaks kokkuleppe lõpule viia," iseloomustas Gantz Rivlinile oma kõnelusi Netanyahu Likudiga.

Rivlin ei ole Gantzi taotlusele veel vastanud.

Likud seevastu märkis, et Netanyahu kutsus Gantzi laupäeval kiirelt kõnelustele, rõhutades oma head tahet ja vastutust riigi ees moodustada ühtsusvalitsus niipea kui võimalik.

Sinivalge vastas, öeldes et kõnelusi ei peeta "ajakirjanduse kaudu".

Gantzi otsuse tõttu asuda parlamendispiikri kohale, lõid kaks senist partnerit lahku Sinivalgest liidust, mis oli positsioneerinud end alternatiivina Netanyahule. Telemi ja Yesh Atidi partei süüdistasid Gantzi Netanyahule võitluseta alistumises.

Netanyahu on esimene Iisraeli peaminister, kellele on esitatud kriminaalsüüdistus ametisoleku ajal. 2009. aastast saadik võimul olnud veteranpoliitik ise on talle esitatud korruptsioonisüüdistusi eitanud.

Gantz on varem välistanud valitsemise koos kriminaaluurimise all oleva peaministriga, kuid see oli enne koroonapandeemia puhkemist.