Põhjamaades oli viimasel ööpäeval 36 koroonaohvrit

Rootsis suri viimasel ööpäeval 12 koroonaviirusesse nakatunud inimest, ühtekokku on nüüd Rootsis koroonaohvreid 899.

Rootsi ametivõimude teatel on 10 151 inimesel diagnoositud koroonaviirus, 789 neist on olnud või on siiani intensiivravipalatis.

Taanis registreeriti 13 uut koroonasurma, kokku on surnud 273 COVID-19 diagnoosi saanud inimest.

Kokku on Taanis tehtud koroonatestidest olnud positiivsed 6174 inimese proovid.

Haiglaravi vajavate inimeste arv langes laupäevaga võrreldes 12 võrra – 408 pealt 396-le. Intensiivravil on 104 inimest, neist 85 on juhitaval hingamisel.

Soomes suri viimasel ööpäeval seitse inimest, kokku on seal nüüd surnud 56 koroonaviirusega inimest. Kinnitatud nakkusjuhte on 2974, haiglaravil viibib 235 inimest, neist 77 intensiivravil.

Norras teatati viimasel ööpäeval neljast koroonasurmast, kokku on seal nüüd surnud 123 inimest, kel on koroonaviirus diagnoositud.

Ühtekokku on Norras COVID-19 diagnoosi saanud 6459 inimest, haiglaravil on 215 inimest.

Island viimase ööpäeva surmadest pole teada andnud, kokku on seal surnud kaheksa koroonaviirusega inimest ja nakkusjuhtusid on 1689.