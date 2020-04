Tegnell, kes on riigi leebe koroonastrateegia taga, ütles kohalikule meediale, et viimased andmed nakatunute ja surnute kohta näitavad, et olukord hakkab stabiliseeruma, vahendas Bloomberg.

"Me oleme omamoodi platool," ütles Tegnell.

Rootsi on jätnud kogu pandeemia ajaks oma koolid, jõusaalid, kohvikud, baarid ja restoranid avatuks. Selle asemel on valitsus manitsenud kodanikke ennast käituma vastutustundlikult ning hoidma sotsiaalset distantsi

Kogu maailmas on COVID-19 puhang kaasa toonud rangeid piiranguid nii riikide sees kui ka riigipiiridel. Seni pole selge, milline strateegia lõpuks kõige tõhusam on ning isegi Rootsi ekspertide sõnul on järeldusi selle kohta liiga vara teha.

Arvestades aga rangete piirangute suurt kahju majandusele, on Rootsi lähenemine kogu maailmas tähelepanu äratanud.

Üks osa Rootsi lähenemisest tugineb ka maailma ühele paremini toimivale tervishoiusüsteemile. Näiteks ei olnud Rootsil mingilgi hetkel tõsist puudust meditsiinitarvikutest või haiglakohtadest ning erakorraliseks hoolduseks püsti pandud telgid on kogu riigis seisnud peamiselt tühjad.

Pühapäeva seisuga on Rootsis tuvastatud 1540 koroonaviirusega seotud surma. Laupäevast lisandus kokku 29 surmajuhtumit. Seda on küll palju rohkem kui teistes Skandinaavia riikides, kuid palju vähem kui Itaalias, Hispaanias ja Suurbritannias, seda nii absoluut- kui suhtarvudes.

Tegnell pole ainus Rootsi kõrge ametnik, kelle hinnangul on riik hullema seljatanud.

"Viimastel päevadel nähtud trend - laugem kurv, kus meil on palju uusi juhtumeid, kuid mitte igapäevane kasv - on stabiliseerumas," ütles Rootsi terviseameti mikrobioloogia osakonna juht Karin Tegmark Wisell reedel. "Me näeme samasugust mustrit intensiivravis olevate patsientidega," lisas ta.

Vaid kaks nädalat tagasi oli pilt hoopis süngem ning peaminister Stefan Löfven arvas, et valitsus võib oma lähenemise ümber vaadata, sest riigis prognoositi tuhandeid surmajuhtumeid. Löfveni populaarsus riigis on aga kasvanud, viidates sellele, et rootslased on ta otsused heaks kiitnud.

"Mul on väga kõrge kindlustunne Rootsi võimudesse, kes sellega tegelevad," ütles Volvo Carsi juhatuse esimees Hakan Samuelsson telefoniintervjuus Bloombergile. "Tasakaalu on raske leida, aga ma olen kindel Rootsi ettevõetud meetmetes," lisas ta.

Volvo, mis oli sunnitud üle Euroopa oma tootmise peatama ning saatma umbes 20 000 Rootsi tehaste töötajat sundpuhkusele, taastab Rootsi tehastes töö esmaspäeval.

"Kõik meie meetmed tuginevad inimeste isiklikule vastutusele. See on ka Rootsi mudeli tähtis osa," sõnas Samuelsson.

Analüütik: Rootsi majandus võib kannatada vähem kui mujal

Rootsi strateegia võib lõpuks tähendada väiksemat, kuigi ikkagi ajalooliselt sügavat, majanduslangust kui mujal Euroopas, ütles HSBC globaalsete uuringute analüütik James Pomeroy.

"Kuigi Rootsi soovimatus sulgeda kogu riiki võib lõpuks näidata, et see oli halb otsus, siis praegu, kui nakatumiste kõver muutub peagi laugeks, võib majandus olla taastumiseks paremas olukorras," ütles Pomeroy.

Ta tõi välja mõne Rootsile iseloomuliku omaduse, mis võib aidata riigil praeguse kriisiga tegeleda. Ta selgitas, et enam kui pooled Rootsi majapidamistest koosnevad ühest inimesest, mis muudab sotsiaalse distantsi reegli järgimise lihtsamaks. Rootsis töötab rohkem inimesi kodus kui mujal Euroopas ning kõigil on ligipääs kiirele internetile, mis aitab suurel osal tööjõust olla produktiivne ka mujal kui kontoris.

Samal ajal kui paljud riigid on kehtestanud ranged seadused ja määravad kõrgeid trahve inimestele, kes rikuvad sotsiaalse distantsi reegleid, siis rootslased paistavad järgivat juhiseid ilma neid seadustamata. Näiteks reisid Stockholmist Gotlandile kukkusid munadepüha nädalavahetusel 96 protsenti. Teine uuring näitab, et pealinnas on üldse liikumine vähenenud peaaegu 75 protsenti.

Rootsi lükkas hiljuti tagasi ka kriitika, et riigis läheb elu edasi nagu varem. "Meil ei ole radikaalselt erinev seisukoht. Valitsus on teinud rea otsuseid, mis mõjutavad kogu ühiskonda. See on müüt, et elu Rootsis läheb edasi nagu tavaliselt," ütles välisminister Ann Linde Rootsi raadiole antud intervjuus.