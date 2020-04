Rootsi strateegiat koroonaviirusega võitlemisel on võtnud manada koguni USA president Donald Trump. Muidugi pole ka kõik rootslased valitud teega sugugi rahul, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Ma mõtlen, et mind see üsna hirmutab, sest ma tean, et mu vanemad on supermures ja kõik mu sugulased ka, näiteks vanaema, kes on superhirmul. Eriti, kui vaadata teisi riike ja mida nemad teevad. Tundub, nagu Rootsi riik ei teeks piisavalt palju oma kodanike heaks," kommenteeris üliõpilane Vilma Fry.

Siiski arvab Rootsi ühiskonna valdav osa ning kirjutavad ka Rootsi lehed, et Rootsi meetmed ja piirangud on tõhusad ning teiste riikide kriitika paisub juba ebaviisakaks. Seda enam, et Rootsiga epideemia kulult enam-vähem sama kaugel olevad Taani ja Norra on hakanud omagi meetmeid leevendama ning Soome ja ka Eesti on paari nädala jagu maas, mistõttu pole erilist mõtet ka näitajaid võrrelda.

"Minu arust peaks igaüks lihtsalt olema vastutustundlik ja tegema endast oleneva ning püsima võimalikult palju kodus ja muidugi pesema käsi ning hoidma teistest inimestest eemale," ütles restorani peakokk Fabien Misbsom.

Rootsi terviseeksperdid kinnitavad, et kuigi lühiajaliselt tõuseb haigestunute ning ka surnute määr teistest riikidest kõrgemale, on Rootsi strateegia tõhus ning hoiab muu hulgas kindlamalt ära viiruse teise laine, mis rangete piirangute leevendamisel ähvardab kõiki riike, kes need kehtestanud on.