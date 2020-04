COVID-19 on nüüdseks nõudnud Rootsis 2021 inimese elu, teatasid neljapäeval tervishoiuametnikud.

Rootsis on miljoni elaniku kohta 200 koroonasurma. Soomes on vastav arv 31, Eestis on sama näitaja 35.

Ööpäevaga lisandus Rootsis tublisti ka nakatunuid, viirus tuvastati 751 inimesel. Registreeritud nakatunute koguarv on 16 755.

Epidemioloog Anders Wallensten ütles, et nakatunute arv ei ole langenud. Juhtumeid on juurde tulnud eriti Stockholmi piirkonnas.

Rootsi on rahvusvaheliselt palju tähelepanu pälvinud teistest riikidest märksa leebemate koroona-vastaste meetmetega.