Osa laadungiks olnud maske viis lennuk Berliini, teine osa toodi Põhja-Eesti regionaalhaigla (PERH) jaoks Tallinna, teatas Airest.

Ettevõtte nõukogu esimees Erko Kundla sõnul saadi lennuk paar kuud tagasi Ameerikast ning see pandi praegu lendama maskide toomiseks Hiinast.

PERH-ist öeldi ERR-ile esmaspäeva pärastlõunal, et lõplikult saavad nad kaitsevahendite saabumist kinnitada siis, kui kaup on nende laos ja vastab PERH-i hanketingimustele ehk kvaliteedinõuetele. Regionaalhaigla juhatuse esimees Agris Peedu ütles, et kui tegu on Eurosec OÜ tarnega, saabus lennuga 60 000 FFP2 respiraatorit.

"Kogutellimus oli suurem, 100 000 FFP2 respiraatori ostuks, koguhinnaga 262 000 eurot," märkis Peedu. "Meile saabub isikukaitsevahendeid üsna pidevalt. Järgmised suuremad tarned tulevad jälle järgmisel nädalal."

Eurosec OÜ juhatuse liige Toomas Villo kinnitas ERR-ile, et esmaspäeval saabus Airesti lennuga 61 000 PERH-i tellitud maski.

Praegu on PERH-i isikukaitsevahendite varud head, ütles Peedu, kuid probleeme on siiski FFP3 respiraatoritega.

"FFP2 respiraatorite varu on tänaseks päevaks selline, mis võimaldaks ka olukorra järsu halvenemise korral mitu nädalat hakkama saada ja ka teisi raviasutusi vajadusel respiraatoritega abistada. Peaasjalikult tegelema praegu FFP3 respiraatorite ostmise võimaluste otsimisega. Kahjuks just FFP3 respiraatorite tarnevõimalused on väga piiratud ja need respiraatorid on meil kõige vajalikumad just intensiivravis," lausus Peedu.