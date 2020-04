Kantselei andis president Ahtisaari haigestumisest koroonaviirusesse teada 24. märtsil ning proua Ahtisaari haigestumisest 21. märtsil. Siis öeldi, et 82-aastase presidendi enesetunne on "asjaolusid arvestades hea".

Ajalehe Helsingin Sanomat toona saadud andmete põhjal oli Ahtisaari tol hetkel siiski koroonaviiruse tagajärjel nõrgestatud.

Ahtisaari poeg Marko Ahtisaari ütles täna Twitteris, et ema Eeva on juba kodus toibumas. Samas tänas ta kõiki haiglatöötajaid.

Kui perekond Ahtisaari koroonaviirusesse nakatumine teatavaks sai, arutleti võimaluse üle, et nakatumine võis toimuda Helsingi Musiikkitalos toimunud naistepäeva kontserdil, kus osales ka Eeva Ahtisaari.

Ka teistel 8. märtsil toimunud kontserdil osalejatel avastati hiljem koroonaviirus. Kohal viibis ka endine president Tarja Halonen, kuid presidendikantselei sõnul andis tema hiljem teada, et on terve.

Both my parents have now tested negative for the coronavirus. My mother Eeva is recovering at home. Our heartfelt thanks to all the healthcare professionals. Where words end, music continues. Towards the light.https://t.co/8EP8CM4pLS