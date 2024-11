Helsingis avati Martti Ahtisaari hauamonument

Martti nimepäevale sattunud avamistseremoonial osalesid ka Soome president Alexander Stubb ja peaminister Petteri Orpo, vahendas Soome rahvusringhääling Yle. Ahtisaari hauamonument kujutab endast loorbelilehe kujulist rohelisest graniidist kivi, mille küljele on kirjutatud tema nimi ja eluaastad.

"Oleks raske ette kujutada midagi veel sobivamat Martti elutöö mälestamiseks. Ta oli mulle eeskujuks," ütles Stubb avamistseremoonial. Ta lisas, et sõjad ja konfliktid, mille lõpetamise nimel Ahtisaari töötas, tumestavad jätkuvalt maailma.

"Ahtisaari töö kohustab meid, soomlasi, tegutsema täna ja tulevikus rahu nimel. See kohustab meid väsimatult, ilma alla andmata toetama vabadust ja demokraatiat," ütles Orpo oma kõnes.

Tseremoonial osalesid 80 külalise hulgas ka Soome endised presidendid Tarja Halonen ja Sauli Niinistö ning sellel mängiti Ahtisaari jaoks olulisi muusikapalasid nagu näiteks Brian Eno pala An Ending, mida esitasid saksofonist Jukka Perko ja kitarrist Marzi Nyman, koorilaule ning kõige lõpuks ka Jean Sibeliuse Finlandiat.

Ahtisaari memoriaal kannab nime Õnnistatud (s.k. Autuas), selle autor on kunstnik ja arhitekt Harri Pakarinen ja see on inspireeritud oliivipuu lehest, mis on ammustest aegadest olnud rahu sümbol ning kasutatud ka ÜRO embleemil.

Lappeenrannast Ylämaa külast pärit rohelisest graniidist monument on 4,5 meetrit pikk ja selle tahus käsitsi välja skulptor Kari Laine.

Pakarineni kavand võitis peaministri kantselei korraldatud ideekonkursi.

Ahtisaaret mäletatakse pikaajalise ja erakordselt ulatusliku rahvusvahelise rahu nimel tehtud töö eest. Ta sai 2008. aastal oma rahuläbirääkija töö eest Nobeli rahupreemia. Ahtisaari oli Soome president aastatel 1994–2000.

Isadepäeval täitus aasta Ahtisaari matustest. Ta on maetud Hietaniemi surnuaial piirkonda, kus asuvad ka Soome varasemate presidentide Urho Kekkoneni, Mauno Koivisto ja Risto Ryti hauad.