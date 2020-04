Väliskaubanduse numbreid tutvustanud Hiina tolliameti esindaja tõdes, et kuigi numbrid olid oodatust paremad, läheb teises kvartalis ilmselt raskemaks.

"Vähenenud nõudlus rahvusvahelistel turgudel mõjutab vältimatult meie väliskaubandust. Väliskaubanduse ja uute tellimuste vähenemine on juba hakanud ilmnema. Meie väliskaubanduse ees seisvaid raskusi ei tohi alahinnata," ütles tolliameti kõneisik Li Kuiwen.

Märtsikuu väliskaubanduse näitajad olid märgatavalt paremad kui jaanuari ja veebruari omad. Märtsis hakkas Hiina majandus vähehaaval käima minema, muu maailma aga alles hakkas seisma jääma.

SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor nentis, et maailmas vähenenud nõudlus jõuab vähehaaval ka Hiinasse ning see mõjutab järgmiste kuude numbreid.

"Tegelikult need probleemid, mis mujal maailmas polnud veel kohale jõudnud kui Hiinast kaup teele pandi reaalselt. Lepingud on pikaajalised ekspordi puhul. Hiina sai oma tehased tööle. Varasemalt Euroopas ja USA-s ju nõudlus oli kõrge. Seetõttu ka see suhteliselt positiivne number. Järgnevatel kuudel see number ilmselt nii kaunis ei saa olema, kui ka need nõudluse probleemid Hiinasse kohale jõuavad," rääkis Nestor.

"See oli lihtsalt viiteaeg, kus pakkumine oli koroonaviiruse tõttu veebruaris ja jaanuaris väga tugevasti piiratud Hiina poolt, kui inimesed ei saanud tööle minna. Märtsis toimus teatud avanemine ja siis oli võimalik taaskäivitada tehaseid ja ettevõtteid ja hakati täitma seda nõudlust, mis oli varem laekunud," lausus arenguseire keskuse uuringute juht Meelis Kitsing.

Erinevate prognooside järgi hinnatakse, et teises kvartalis võib Hiina eksport kukkuda umbes 20 protsenti. Suure huviga ootab maailm Hiina esimese kvartali majanduskasvu numbreid.

Reedel peaks välja tulema Hiina esimese kvartali majanduskasv ja sellest sõltub, kas Hiina suudab saavutada väljalubatud eesmärgi, et võrreldes aastaga 2010 lubati aastaks 2020 majandus kahekordistada, märkis Nestor.

"Kui see esimese kvartali SKP näit on väga kehv, siis see muutub ebatõenäoliseks. Analüütikute ootused on olnud miinus kümnest kuni miinus 15 protsendini," märkis Nestor.

Aasia aktsiaturud reageerisid Hiina väliskaubandusnäitajatele positiivselt ja tegid esmaspäevase languse järel korraliku tõusu.