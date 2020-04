Laane sõnul on väärarusaam nagu jääks plaanilise ravi peatamise tõttu üle suur hulk raviraha. "Tervishoius on rahal kaks asendit: teda on kas väga vähe või teda ei ole üldse," tõi Laane välja tervishoius levinud kõnekäänu.

"Vaadates märtsikuu arveid, mis raviasutused on haiglatele esitanud, siis kuna statsionaarist kirjutati välja enam-vähem kõik, kes saadi, siis arved ei ole oluliselt väiksemad kui tavakuudel."

Laane rõhutas, et plaaniline ravi ei katkenud täielikult. Näiteks, kui oli keemiaravikuur, siis see jätkus, samuti tehti ära kriitilised plaanilised operatsioonid.

Haigekassa juht peab plaanilise ravi piiramist õigeks, et tagada haiglates valmisolek, kuna prognoosid näitasid koroonaviirusega nakatunute hulka oluliselt suuremana kui see praegu on. "Küsimus on õige tasakaalu leidmiseks, sest inimesed vajavad plaanilist ravi."

Laane kinnitusel töötab haigekassa selle nimel, et tervishoidu järk-järgult taas avada plaanilistele vastuvõttudele. Kui on tegemist erakorraliste muredega ja kaitsevahendid on olemas, siis abi on võimalik ka saada. Laane tõi näiteks hambaarstid, kes on valdavas enamuses eraettevõtjad ning kellega on kokkulepe, et kui neil on olemas kaitsevahendid, siis vältimatut hambaravi võivad nad osutada.

Neist arstivastuvõttudest, mis märtsis üldse toimusid, oli Laane kinnitusel umbes 60 protsenti kaugvastuvõtud. Samas üldine vastuvõttude arv vähenes.

Haigekassal on inimestele palve pärast arstivisiiti, eriti kui tegemist on olnud kaugvisiidiga, täita haigekassa Facebooki lehel 12-punktiline küsimustik, et anda tagasisidet. "Vastavalt sellele saame teha järeldusi, kuidas seda paremini tulevikus korraldada," sõnas Laane.

Laane julgustas inimesi tervisehädade korral kindlasti pöörduma perearsti poole, kes siis vajadusel suunab eriarsti e-konsultatsioonile. "Kindlasti ei pea kannatama, vaid anname teada, et meil on mure ja katsume selle üheskoos ära lahendada," rõhutas haigekassa juht inimestele, kel on tervishäda.