Haridus- ja teadusministeeriumi välishindamisosakonna juhataja Kristin Hollo ütles, et Eesti koolivõrk on nagu Tallinna linn, mis päris valmis kunagi ei saa. Lisaks riigi- ja erakoolidele on väga palju ka kohalikele omavalitsustele kuuluvaid haridusasutusi.

Hollo sõnul saab ministeeriumile edastatud andmete põhjal praegu öelda, et suurt ja massilist koolide sulgemist koolipidajad ette võtnud pole.

"Et selline rahulik ja tavapärane aasta ümberkorralduste vaates, midagi erakordset selles mõttes silma ei hakka."

Siiski jääb praegune õppeaasta viimaseks näiteks Võrumaal erakoolina tegutsenud Krabi koolile, mille tegevusluba osutus kehtetuks. Erakoolidest paneb sügisest pillid kotti ka Tallinnas tegutsenud Mattiase põhikool. Põhihariduse pakkumine lõppeb ka Põlula koolis Lääne-Virumaal, Kavastu lasteaed-algkoolis Tartumaal, mis jätkab ainult lasteaiana ning ka Libaste lasteaed-algkoolis Pärnumaal.

Tallinna Pääsküla gümnaasiumis kaob sügisest gümnaasiumi osa, tegevust jätkatakse põhikoolina. Samuti lõpetavad tegevuse Võru ja Rakvere Täiskasvanute gümnaasiumid, mille õpilased jätkavad õpinguid Võrumaa kutsehariduskeskuses ja Rakvere ametikoolis.

Mitmed põhikoolid liidetakse gümnaasiumitega. Harjumaal näiteks liidetekase Keila kooliga Keila põhikool ning Kose gümnaasiumiga liitub Kosejõe kool. Ligi kümmet väiksemat kooli iseloomustab aga koolipidajate otsus, mille järgi liidetakse põhikoolile juurde lasteaed ning haridusasutus nimetatakse ümber lasteaed-algkooliks. Nii on näiteks toimitud Tsirguliinas ja Kolga-Jaanis.

Algselt pidid suured ümberkorraldused ootama ka Põltsamaa valla haridusasutusi. Vallal oli plaan liita kuus väiksemat kooli Põltsamaa ühisgümnaasiumiga nii, et väiksemad koolid hakkavad praegustes asukohtades tegutsema ühisgümnaasiumi õppekohtadena. See otsus on aga Põltsamaa vallavolikogu esimehe Andres Vääna sõnul muutmisel. Ette on valmistatud eelnõu, mille järgi jätkub hariduse andmine Põltsamaal ka järgmisel õppeaastal nii nagu praegu. Volikogu kinnitab uue eelnõu kõigi eelduste kohaselt sel neljapäeval.