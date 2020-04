Soome kriisivaruamet otsustas tellida meditsiinipersonalile mõeldud kaitsemaske mõni nädal tagasi, kui selgus, et kriisivaruks mõeldud isikukaitsevahendid ähvardavad koroonaepideemia tingimustes otsa lõppeda, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Miljonitesse eurodesse ulatuvad tellimused läksid aga kahele skandaalse kuulsusega soomlasest ettevõtjatele, kellest ühe taust hõlmab suurt inkassovõlga ja teise minevikus on majanduskuritegusid. Ameti juht kaotas pärast asja ilmsiks tulekut töö, nüüd aga püüab kriisivaruamet päästa, mis päästa annab.

"Kriisivaruamet on esitanud The Look Medical Care OÜ-le teate tehingu tühistamisest ning juba makstud raha tagastamisnõude. Tühistamise alus on eeldatav lepingurikkumine, mis põhineb ilmsiks tulnud rahapesukahtlusel ning sellel, et ettevõte on varem reklaaminud vastavaid tooteid võltsitud tootesertifikaadi abil," ütles Soome kriisivarukeskuse nõukogu esimees Ilona Lundström.



The Look Medical Care OÜ on Eestis registreeritud ettevõte, millega on seotud Soome seltskonnameediast tuntud Tiina Jylhä. Firmalt tellitud kaitsemaskid ei jõudnud iial Soome, sest Eestis peatas Luminor pank väikefirma kohta kahtlaselt suure summa liikumise.

Ettevõtte on aga esitatud süüditused tagasi lükanud ja nõuab raha vabastamist ning kriisivaruametilt lepingu täitmist.

Läinud nädalal jõudis Soome siiski üks partii kriisivaruameti tellitud kaitsemaskidest, kuid need osutusid testimisel haiglakasutuseks kõlbmatuteks. Kriisivaruameti väitel ei vasta maskide kvaliteet lubatule ning amet nõuab seetõttu teise skandaalse ettevõtja Olli Sarmaste firmalt osa rahast tagasi.