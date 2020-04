Helsingi ja Uusimaa haiglarajooni (HUS) andmetel registreeriti neljapäeva õhtul endiselt vaid 18 koroonasurma, reedel oli see arv 20. Samas teatas aga Helsingi linn varem, et ainuüksi selle piirkonna hooldekodudes on surnud 48 inimest, kirjutas Soome ringhääling Yle.

Soome tervise ja heaolu riikliku instituudi (THL) iga päev avaldatavate andmete kohaselt oli reede pärastlõunaks kogu riigis surnud kokku 82 inimest.

HUS-i arsti Markku Mäkijärvi sõnul on omavalitsused seni enda jaoks teavet kogunud, kuid HUS pole palunud sellest teatada haiglarajoonile, kust see oleks riiklikusse registrisse (THL) läinud. Omavalitsused on seega teatanud ainult munitsipaalhaiglate surmajuhtumite eeldatavatest arvudest.

HUS on omalt poolt ise oma haiglates surmajuhtumeid kogunud. Reedel oli HUS-i vastutusalas teada 54 inimese surmajuhtum. Neist 20 suri Helsingi linna haiglates.

HUS tegi omavalitsustele ülesandeks hooldekodusurmadest teatada alles neljapäeval.

Mäkijärvi sõnul algab hooldekodusurmade teatamine THL-ile järgmisel nädalal.