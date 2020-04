Seeder: järgmine lisaeelarve sisaldaks kärpeid

"Säästueelarvete tegemine on hoopis teine maailm, kui tavaliste lisaeelarvete tegemine. Aga valitsus on juba otsustanud ja protokolliliselt ka kirja pannud, et tullakse välja teise kvartali jooksul säästueelarve ettepanekutega. Millised need saavad olema, eks me seda siis näeme," ütles Seeder.

Järgmise lisaeelarve koostamine sõltub Seederi sõnul sellest, kui kiiresti viirus taganeb ja kui pikaajaline ja sügav mõju on sellel kriisil Eesti majandusele.

"Kui see esimene lisaeelarve ja pakett on suunatud majanduse abistamisele niiöelda üle välja, siis see võimalik teine lisaeelarve peab kindlasti keskenduma juba konkreetselt nendele sektoritele ja nendele ettevõtetele, kes on võimelised kriisist kõige esimesena väljuma," rääkis Seeder.

"Teine lisaeelarve peab kindlasti endas sisaldama ka säästmist, sest ei ole võimalik, et erasektor kärbib ja tõmbab kokku ja avalik sektor seda ei tee. Nii, et teine lisaeelarve saab olema kindlasti teistsugune kui esimene lisaeelarve," märkis Seeder.

"Säästa tuleb kindlasti juba nende tegevuste arvelt, mis praegu ära jäävad ja kui me räägime ka aktsiiside alandamisest, siis tõenäoliselt ka paljud teenused ja kaubad lähevad odavamaks," lisas ta.

Seeder rääkis, et sääst tuleb suunata ettevõtluse arenguks ja tervishoidu. "Aga kindlasti on võimalik säästa ka organisatoorsete ümberkorraldustega, näiteks ka täna riigikogus arutati nelja erineva sihtasutuse ja ameti liitmist, keeleinspektsiooni ameti liitmist. Ka niisugused pika vaatega säästmisele suunatud organisatoorsed meetmed on need, mida me peame ellu viima ja rakendama," sõnas Seeder.

Seederi sõnul ei tohiks aga praegu säästa riiklike investeeringute ja ka kohalike omavalitsuste investeeringute arvelt, mis elavdavad majandust.

Seeder rõhutas, et võimalik järgmine, kärpimist sisaldav lisaeelarve ei saa olla analoogne 10 aastat tagasi vastu võetud lisaeelarvega.

Küsimusele, kas ja kui palju peaks valitsus võtma veel laenu, vastas Seeder, et see sõltub sellest, milliseks kujuneb majanduskriis. "Õige ideoloogia praegu on see, et kasutada ära laenuvõtmise võimalused niikaua kuni nad on soodsad ja alles seejärel alles minna oma reservide kallale," lausus Seeder.