Seeder: ühetaoline kärpimine ei too uut kvaliteeti

Kuigi kevadel lubas erakonna Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder, et valitsus hakkab kindlasti avaliku sektori kulusid kärpima, ütles ta esmaspäeval "Aktuaalse kaamera" stuudiointervjuus, et ühetaoline palkade või majanduskulude kärpimine uut kvaliteeti ei too.

Riigikontroll juhtis hiljuti tähelepanu sellele, et eelmine aasta tõenäoliselt riigikogus keegi riigieelarvet läbi ei lugenud. Kas sügisistungjärgu avaistungil raputati tuhka pähe ja lubati, et sel aastal suhtub riigikogu sellesse tõsisemalt?

Ma ei tea, kui palju on neid saadikuid, kes riigieelarve paksu seaduse koos seletuskirjaga leht-lehelt läbi luges. Kõik saadikud seda kindlasti ei teinud, aga ma usun, et olulisema osa kindlasti saadikud läbi lugesid. Ja oluline on ju need arutelud, mis toimuvad ja kommentaarid, mis saadakse arutelu käigus, mis nende ridade ridade taga on. See on hästi oluline ka riigi eelarve menetluse puhul.

Poliitikas on tihtipeale nii, et antakse lubadusi, mida kiiresti unustatakse. Suvel lubasite, et on vaja teha kärpeid. Mitte ühtegi kärbet ei ole tehtud.

On ikka. Ka selle aasta eelarve puhul on tehtud kärpeid ja kokkuhoidu nende kulude arvelt, mis on võimalik olnud. Need on erinevad välislähetused, konverentsid, seminarid, ka majanduskulude kokkuhoid.

Need numbrid on kindlasti väga väikesed.

Need on väikesed ja võiksid olla palju suuremad ka minu arvates, aga nad on olemas ja nad on suunatud teistele ridadele.

Aga miks nad ei ole suuremad?

Järgmisel aastal loodetavasti valitsus esitab eelnõu, kus need read on suuremal määral üle vaadatud ja minu arvates selline lihtne kärpimine, kus me kärbime näiteks palkasid või majanduskulusid ühesuguse protsendi järgi erinevates valitsemisalades ei too uut kvaliteeti, vaid uut kvaliteeti toob riigireform, millega kaasnevad ka struktuursed muudatused.

Ja põhiline ressurss on ikkagi organisatoorsetele ümberkorraldustele, nagu me nägime ka sellel aastal näiteks haridusministeeriumi valitsemisalas, kus terve rida sihtasutusi liideti kokku üheks asutuseks, kus dubleerivaid tegevusi vähendatakse ja nii edasi.

Kas te lubate, et selline reform tuleb?

See koalitsioon on toiminud poolteist aastat ja selle pooleteise aasta jooksul on päris palju juba vastu võetud. Ka siin eelnevalt käis läbi pensionireform või mitmed teised väga olulised seaduseelnõud. Eeldada, et kogu nelja aasta töö tehakse pooleteist aastaga ära, on ka väga palju.

Pensionireform on hetkel riigikohtus. Sellega me oleme seal, kus me oleme. Aga võtame ühe väikse näite. Summadei ole suured, aga asi on põhimõttes. See tekitab pingeid igal aastal - katuserahad. Kas Isamaa praegu, arvestades rasket olukorda riigis, kärbete vajadust, läheb selle katuseraha jagamisega kaasa?

Isamaa toetab kindlasti ühelt poolt sellist eelarvet, mis säästab seal, kus on võimalik ja täiendavad ressursid suunatakse sinna, kuhu vaja, praegu eelkõige siis tervishoid, majanduse elavdamise pakett.

Isamaa katuserahad lähevad tervishoidu?

See, mis puudutab katuserahasid, siis kogu eelarve on ju suures osas katuserahad. Küsimus on, kus neid jagatakse, kas ministeeriumis, kas valitsuses või riigikogus. Parlament, nagu me teame, on kõige suurema tähelepanu all ja kõige avalikum koht.

Miks on teie hinnangul vajalik abieluteemaline rahvaküsitlus valimispäeval?

Isamaa tegi juba 2016. aastal teistele parlamendierakondadele ettepaneku, et põhiseaduses sätestada abielu mehe ja naise vahelise liiduna. Meie näeme seda protsessi eelkõige läbi parlamendi, ehk siis põhiseaduse muutmine.

Aga miks on seda vaja?

Praeguses koalitsioonis on kokku lepitud, et see toimub rahvaküsitlusena, mis on soovituslik. Nii nagu me teame, koalitsioonid koosnevad mitmest osapoolest ja ei ole võimalik ühel osapoolel täita oma lubadusi, kui arvestada teiste osapolte osa.

See on siis see "vorst vorsti vastu"?

Ei, see ei ole vorst vorsti vastu, vaid see on kokkuleppe, kus leitakse ühisosa ja arvestatakse ka teiste osapoolte prioriteete.