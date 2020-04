Karin Paulus: riik ehitagu puidust

Oleme jõudnud väga kurba seisu. Head loodussõbrad ja metsa- ning puidutöösturid on sisuliselt nugade peal. Meie ühiskonda võiks aidata lepitada arusaam, et kui metsa – või noh, pigem ikka puupeenart – maha võtame, siis teeme sellest ainult miskit väärtuslikku. Iga langetus peaks olema mõtestatud tegevus.

Vahest võiks olla lahenduseks puiduentusiasti Erik Konze välja käidud idee, et riik ehitagu puidust?

Arhitektuurikriitikuna möönan, et igale poole– Toompeale või Tartu klassitsismi keskele – puit ei sobi. Ometi ei tähenda tänapäevane puitehitis sugugi mingit tare-tarekest, vaid sügavalt innovaatilisi konstruktsioone.

Mõelgem kasvõi, kuidas Rootsis-Soomes ehitatakse juba julgelt puidust kaasaegseid korrusmaju või millised vahvad puitkonstruktsioonid toestavad meie oma Tondiraba jäähalli või isegi väljast plekist Lõunakeskust.

"Muide, ka sisekaitseakadeemia tulevane Narva õppehoone tõotab tulla Eesti üks suurimaid puitehitisi."

Ka üks uutest riigigümnaasiumitest, Haabneeme kool on tehtud suuresti puidust, samuti imevahva tuletõrjekomando Vastseliinas. Viimased kaks on eriti märgilised, osutades, kuidas tuleohutus ei tähenda robotlikult betooni. Muide, ka sisekaitseakadeemia tulevane Narva õppehoone tõotab tulla Eesti üks suurimaid puitehitisi.

Seda, et puiduses ruumis on mõnus elada ning taoline ruum on hea tervisele või kuidas puit on taastuv ressurss (milline rõve sõna elus looduse kohta!), oleme kuulnud vaat et liigagi palju. Ometi vajaks riik süstemaatilist tegevust, mis parendaks meie elukeskkonda, ning julgust toetada kohalikke ettevõtjaid ning innovaatiliste tehnoloogiate kasutajaid.

Olles aastaid aidanud välja valida Eesti parimaid puitehitisi, siis pean märkima, et jätkuvalt kipub olema puit pigem ilus fassaadikattematerjal ehk siis sisuliselt butafooria, mitte kaasaegsete tarindite aines. Õnneks leidub siiski autoreid, kes oskavad teha kohalikku puitu kasutades vastavalt maitsele kas vägagi hoogsaid, traditsionaalseid või siis koduseid lahendusi.

Ma ei arva, et peaksime meist jõukamatega võidu ehitama puidust pilvelõhkujaid. Pigem võiks meil ambitsioon olla tark. Kasutagem kohalikku puitu siinsamas Eestis, tehes meie oma inimestele küttepuude asemel maju. Ootan, et riik julgustaks insenere ja arhitekte puidust mõtlema, pakkudes nõnda tuge nii metsandusele kui ka puidutöötlejatele.