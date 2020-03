Metsatööstus tahab MTÜ Eesti Metsa Abiks eemaldamist "Kultuuri Teo" nominentide seast

Erametsaliit, metsa ja puidutööstuse liit ning jahimeeste selts tegid ettepaneku arvata "Kultuuri Tegu 2019" nominentide seast välja MTÜ Eesti Metsa Abiks, tuues põhjuseks laimavad ja vägivallaga ähvardavad postitused MTÜ Facebooki lehel. MTÜ teatel on nad tegelenud aktiivselt oma foorumi modereerimisega ning on saanud hoopis ise metsatöötajaid koondavas foorumis nimelisi tapmisähvardusi.

29. märtsil saatsid Eesti Erametsaliit, Eesti Metsa ja Puidutööstuse Liit ning Eesti Jahimeeste Selts pöördumise, milles paluvad Kultuuri Koja nõukogu liikmetel MTÜ Eesti Metsa Abiks "Kultuuri Tegu 2019" nominentide hulgast välja arvata. Pöördumine on adresseeritud Kultuuri Koja juhatuse liikmele Pille Lillele, kultuuriminister Tõnis Lukasele ja keskkonnaminister Rene Kokale.

Pöördujad esitavad tabelis põhjendused, millega Eesti Metsa Abiks "Kultuuri Teo" nominendiks esitati ja milliseid seisukohti kirjutatakse MTÜ Facebooki kontol metsatööstuse, RMK ja seal töötavate konkreetsete inimeste kohta. ERR ei avalda pöördumises välja toodud postituste autorite nimesid, vaid ainult nende kirjutatu.

"RMK punt tuleks keset Vabaduseplatsi kõigi silme all üles puua raisk", "...süütepudelid kaasa... Ei saa meie, ei saa nemadki. Harvesterid tuleb meie metsadest jõuga eemaldada!", "...tekib tahtmine otse rusikaga näkku lüüa, nii et nina krõmpsub", "...võiks ju sarnasel põhimõttel RMK töötajaid majandama hakata. Et lõikame jäseme küljest, küll nad kohanevad ja elavad edasi. Või lõikame jala pealt maha, uued lapsed sünnivad asemele", "isiklikult arvan, et ennem, kui harvesteridele tuld otsa ei panda, ei muutu midagi", "ilmselt tuleks kõigepealt [ühe metsatööstuse juhtidest] rahavood üle vaadata nt sõltumatute audiitorite poolt, peale seda vb ilmselt harvestriga jalad otsast ära lõigata-kompost", "valada harvesterite kabiiniaknad üle värviga, šampooniga, sodiga, vahuga, pesupulbriga, kurjategijale näkku keemiat pritsida vms. teha neid pätte teovõimetuks jne", "need olevused [metsamajandajad] pole inimesed, on monstrumid. Neid tuleb kohelda kui mõrtsukaid" jne.

Pöördujad märgivad, et samal ajal on MTÜ-d nominediks esitades toodud ühe põhjendusena, et see on "panustanud avalikku edasiviivasse usaldusväärsesse arutelukultuuri". Metsatööstuse esindajate sõnul pole eeltoodud tsitaatide autorid küll otseselt MTÜ Eesti Metsa Abiks ametlikud liikmed, kuid neid seisukohti pole EMA poolt ka taunitud.

"See fakt lubab väita, et ühingu ümber koondunud inimeste hoiakutega ollakse nõus. Samal ajal rõhutab MTÜ Eesti Metsa Abiks oma auhinnataotluses seda, kuidas ta inspireerib inimesi, kõnetab ühiskonda ning nõustab kogukondi. Leiame, et siin välja toodud näited ei esinda edasiviivat ja usaldusväärset arutelukultuuri ega tugevda valdkonnas loomingulist õhkkonda. Palume Eesti Kultuuri Koja nõukogu liikmetel MTÜ Eesti Metsa Abiks "Kultuuri Tegu 2019" nominentide hulgast välja arvata. Kui aga valikukomisjon leiab MTÜ Eesti Metsa Abiks jätkuvalt sobiliku kandidaadi või koguni laureaadi olevat, siis ootavad allakirjutanud avalikku selgitust, mil kombel sõimamine, vägivallaga ähvardamine, seaduserikkumistele õhutamine, laim ja sildistamine Eesti kultuuri ning ühiskonda edasi areneda aitavad."

MTÜ esindaja: hoopis meie liikmed said tapmisähvardusi

Eesti Metsa Abiks koostöö ja kommunikatsiooni koordinaator Linda-Mari Väli ütles ERR-ile, et "Kultuuri Tegu 2019" nominendiks saamine on olnud MTÜ-le suur au ja kahtlemata kurvastab nende aktiivi, et kolm lugupeetavat ja ühtlasi metsanduspoliitilisteks oponentideks olevat organisatsiooni soovivad seda au kahtluse alla seada.

"Esiteks tuletan meelde, et meie nominatsioon pole seotud vaid meie foorumi, vaid meie ühenduse ja mittetulundusühingu tegevusega laiemalt. Foorum on üks avaliku diskussiooni platvormidest ja kuna meie liikmeskond üha kasvab, siis on ka foorumi modereerimine üha keerulisem ülesanne. Anname selles töös siiski oma parima ning ootame kõigi nägijate teadaandeid vägivallaga ähvardamise, seaduserikkumistele õhutamise, laimu ja sildistamise juhtumitest. Kõik sellised juhtumid eemaldavad meie foorumi administraatorid ja moderaatorid alati, kui need meie tähelepanuvälja satuvad, ning töötame ka pidevalt selle nimel, et selgitada inimestele rahumeelse ja mõtestatud diskussiooni vajalikkust."

Väli sõnul tuleb kõikidest konkreetsetest juhtumitest foorumi administraatoreid ja moderaatoreid koheselt teavitada ning tema hinnangul reageeritakse üldjoontes kiiresti. Ta toob välja, et ka MTÜ Eesti Metsa Abiks ühenduse aktiivsemad koordinaatorid on saanud metsatöötajaid koondavas Facebooki foorumis "Metsandus, metsamehed, metsamasinad, metsatehnika, saetööstus jne" korduvalt nimelisi tapmisähvardusi, mistõttu pidi nende turvatunde tagamiseks isegi politsei poole pöörduma, aga seda ei pandud suure avaliku kella külge.

Väli sõnul on tänaseks nimeline ja personaalne ähvardamine lõppenud, ent pidev laim ja sildistamine mainitud foorumis on tema sõnul tavapärane.

Ta tõi ka oma sõnade kinnituseks iseenda kolm postitust, kus ta Eesti Metsa Abiks foorumi looja ja peaadministraatorina on tauninud vägivaldseid väljaütlemisi foorumis ning kutsunud üles rahumeelsele diskussioonile.

Viimatine postitus oli tänavu 21. jaanuaril, kus Väli kirjutas: "Ma palun teid, sõbrad ja kaasaliikujad, metsa ja metsaelanike käekäigu pärast südant valutavad inimesed - kui te tõesti tahate, et olukord hakkaks paranema, siis olge aktiivsed ja julgege tõde välja öelda, aga mõelge ka sellele, kus ja kuidas te seda ütlete, et selle mõju oleks meie keskkonnale edasiviiv, aga mitte poliitilist tagasilööki põhjustav. Kutsun kõiki, kes metsa pärast muret tunnevad, mitte kunagi unustama ka viisakat ja lugupidavat suhtumist meie kaaslastesse ning mitte kasutama sõnu selleks, et kellelegi isiklikult haiget teha. Sõnu peab kasutama selleks, et tõde selgitada, inimesi kokku tuua ja keskkonnapoliitikat korrastada. Rahusoovidega, teadliku kõne ja tegutsemise eest seistes."

Kultuuri koda: me ei võta vastutust eraiiskute postituste eest

Eesti Kultuuri Koja juhatus tegi teisipäeval seoses saadetud pöördumisega avalduse, kus selgitas, et MTÜ Eesti Metsa Abiks osutus eestseisuse poolt nominentide hulka valituks kui vabaühendus, mille tegevus kõnetab ühiskonda ning on kantud vabast ja sõltumatust mõttelaadist.

"MTÜ hoiab järjepidevalt avalikkuse tähelepanu Eesti loodushoiu teemadel edendades seeläbi kodanikuühiskonna arengut ning aidates kaasa osalusdemokraatia toimimisele. Kodanike eriarvamused on loomulikuks demokraatliku ühiskonna osaks. Vabaühendused esindavad inimeste erinevaid seisukohti aidates kaasa arutelu- ja suhtluskultuuri arengule ühiskonnas. Eesti Kultuuri Koda ei saa võtta vastutust eraisikute poolt sotsiaalmeedias (sh Facebooki) tehtud arvamusavalduste eest," teatasid Kultuuri Koja juhatuse liikmed Pille Lill, Kadri Alesmaa-Visnap, Egge Kulbok-Lattik, Jako Kull ja Martti Preem.

"Kultuuri Teo" auhinda annab välja Eesti Kultuuri Koda ja selle eesmärgiks on märgata ja tunnustada Eesti ühiskonnas tegutsevaid inimesi, kelle ettevõtmised on inspireerivad, tulevikku vaatavad ja avalikku tähelepanu väärivad, kuid kes seni pole veel leidnud laiemat tunnustust. "Kultuuri Tegu 2019" konkursile esitati 37 kandidaati, kellest Kultuuri Koja eestseisuse liikmed valisid hääletamise teel välja viis nominenti, sh MTÜ Eesti Metsa Abiks.