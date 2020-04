WHO kutsub leevendusteks valmistuvat Euroopat ettevaatlikkusele

Euroopa, kus koroonaviirusega nakatunud on ligi miljon inimest, on pandeemia keskmes ja peaks seetõttu suhtuma erilise ettevaatlikkusega plaanidesse hakata seniseid piiranguid leevendama, ütles Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) regioonijuht neljapäeval.

"Nakatumiste arv jätkab kogu regioonis kasvamist. Viimase kümne päevaga on juhtumite arv peaaegu kahekordistunud ja jõudnud ligi miljonini," ütles WHO Euroopa osakonna direktor Hans Kluge Londonis antud pressikonverentsil.

See tähendab, et ligi pool kõigist nakkusjuhtumitest maailmas on registreeritud Euroopa riikides. Koroonanakkuse tõttu on Euroopas surnud üle 84 000 inimese.

"Tormi kese on endiselt Euroopa kohal," rõhutas Kluge.

Samal ajal kui mitmed riigid Euroopas kaaluvad viiruse leviku takistamiseks kehtestatud piirangute leevendamist, plaanides taasavada näiteks koolid, on ülioluline mõista, kui kompleksne ja ennustamatu on selliste sammude mõju, märkis Kluge.

Samas ta tunnistas, et mõistab, kuidas sotsiaalse distantsi nõuded mõjutavad inimeste elu ja elatise teenimise võimalusi.

"Inimesed küsivad õigustatult: kui palju me peame taluma ja kui kaua vastu pidama? Meie - valitsused ja tervishoiuvõimud - peame tulema välja vastustega, et selgitada, millal, mis tingimustel ja kuidas saame alustada turvalist üleminekut," rääkis Kluge.

Iga samm karantiinimeetmete lõpetamiseks peab olem esmalt tagatud mitme eeltingimusega, sealhulgas sellega, et riik suudab nakatumisi kontrolli all hoida, uute puhangute risk on viidud miinimumini ja meditsiinisüsteemidel on võimekus tuvastada, testida ja isoleerida COVID-19 juhtumeid.

"Me oleme veel tormi keskmes... Kui te ei suuda tagada, et kriteeriumid oleks enne piirangute leevendamist paigas, siis ma kutsun teid ümber mõtlema," ütles Kluge. "Ei ole võimalik kiiresti normaalsusesse tagasi pöörduda," lisas ta.