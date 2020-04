USA president avaldas kolmeosalise plaani majanduse avamiseks

Osariigid langetavad ise otsused, millal on õige aeg piiranguid leevendada.

Kava teeb soovitusi näiteks selles osas, millal avada taas restoranid, spordisaalid ja koolid.

Trump ütles neljapäeval, et hõredamini asustatud osariigid, kus koroonaviirusest pole probleemi saanud, võivad majanduse avada sisuliselt juba homme.

"Te räägite nendest osariikidest, mis on juba praegu suurepärases vormis? Nad saavad juba homme majanduse avada sõna otseses mõttes," sõnas president.

"Meie ekspertide rühm usub, et saame oma sõjas, mida me nimetame Ameerika taasavamiseks, järgmise rinde avada. Seda me teeme, me avame selle riigi," lubas Trump Valge Maja pressikonverentsil.

"Me ei ava kõike muidugi korraga, vaid hoolikalt samm-sammult ja ettevaatusega," jätkas president.

USA keskpanga hinnangul kulub riigi majandusel toibumiseks aega aasta või paar.

"USA majanduse täielikuks taastumiseks kulub tõenäoliselt aasta või kaks, paar aastat," ütles neljapäeval New Yorgi föderaalreservi president John Williams.

"Kahjuks on see olukord, kus ma arvan, et majandus võib mõnda aega olla ebaefektiivne," ütles ta New Yorgi majandusklubi korraldatud videokonverentsil.

USA majandusaktiivsus tõmbus järsult ja kiiresti kokku kogu riigis seoses koroonaviiruse pandeemia tõttu rakendatud piirangutega.

Föderaalreservi info kohaselt teatasid ärid ja ettevõtted kõigis piirkondades "äärmiselt ebakindlatest väljavaadetest, enamus ootab tingimuste halvenemist järgmiste kuude jooksul".

Valitsuse andmetel kaotas 4. aprillile eelnenud kolme nädala jooksul töö 17 miljonit inimest ning Föderaalreservi sõnul on lähikuudel oodata rohkem koondamisi.

Kanada hoiab USA piiri kinni veel mitu nädalat

Kanada peaminister Justin Trudeau teatas neljapäeval, et hoiab koroonaviiruse pandeemia leviku ohjeldamiseks USA piiri kinni veel mitu nädalat. Trudeau tõrjus sellega USA presidendi Donald Trumpi algatuse avada piir kiiremini.

Piiriülene kaubandus on jätkunud, kuid piir suleti eelmisel kuul kõigele mittehädavajalikule liikumisele.

Trudeau sõnul kulub veel nädalaid enne kui saab rääklima hakata meetmete leevendamisest.

Kanadas on viirusesse surnud 1200 inimest. Kõige rohkem on kannatanud Quebeci ja Ontario provintsid, mille lähedal on piiri taga asuv New Yorgi osariik.

New York pikendas liikumiskeeldu

New Yorgi osariigi kuberner Andrew Cuomo pikendas neljapäeval liikumiskeeldu 15. maini, viidates, et andmed näitavad küll olukorra paranemist, kuid seniste meetmetega tuleb siiski jätkata.

"Ma tahaksin näha, et nakkuste määr langeks veelgi," ütles Cuomo igapäevasel pressibriifingul.

Viimase ööpäeva jooksul suri New Yorgis COVID-19 haigusesse 606 inimest, mis on madalaim näitaja kümne päeva jooksul.

"Tahaksin näha, et nakatumise arv veelgi väheneks," ütles Cuomo oma igapäevasel briifingul.

Ühendriikides ületas uuest koroonaviirusest tingitud surmajuhtumite arv neljapäeval 30 000 piiri, ilmnes Johns Hopkinsi ülikooli statistikast.