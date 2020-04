"Meie seisukoht on see, et jah, põhimõtteliselt on see võimalik," ütles haridus- ja teaduministeeriumi üldharidus-, keele- ja noortepoliitika asekantsler Kristi Vinter-Nemvalts laupäeval ERR-ile. Ta viitas samas praegu riigikogu menetluses olevale põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muudatustele, mis peaks andma sellekohase otsuse tegemise õiguse kriisiolukorras valitsusele.

"Meie poolt vaadates loomulikult oleks lahtisidumise variant mõeldav, kuigi sellega kaasub erinevaid küsimusi, näiteks selles osas, et need, kes tulevikus kaaluvad ülikooli astumist, et siis nad teevad neid eksameid mingil muul ajal," rääkis ta.

"Kui riigikogu volitab valitsust sellel aastal eritingimusi kehtestama, siis saab valitsus oma määrusega kinnitada hindamise küsimused ehk et saab lisada võimaluse lisaks hindelisele lõpetamisele kanda tunnistusele ka arvestusega lõpetamine ehk siis nii-öelda sõnalised hinnangud. Need on muudatused, mida praegu riigikogu menetleb," selgitas Vinter-Nemvalts.

Riigikogus menetluses olevate seadusemuudatustega antakse valitsusele õigus sätestada kooli lõpetamise tingimused eriolukorra ajal, millega tekiks võimalus lõpetada põhikool ilma loomingulist tööd ning gümnaasium ilma uurimistööd esitamata. Sellekohase otsuse saab teha iga kooli pedagoogiline nõukogu. Kui õpilane siiski on töö teinud, märgitakse see tema tunnistusele.

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muudatused tulevad riigikogus kolmandale lugemisele 20. aprrillil.

Eesti Koolijuhtide Ühendus tegi reedel pöördumise, milles kutsus kriisiajal riigieksamite nõudest gümnaasiumi lõpetamisel loobuma.

Ühendus küsib, et kui põhikooli lõpueksamite toimumist ei pea riik võimalikuks, siis kuidas saab nõuda riigieksamite sooritamist. "Kas selleks on meil mõni teine eriolukord või epidemioloogiline olukord?" öeldakse pöördumises.

Koolijuhid märgivad, et eksamite korraldamine toob vaatamata pakutud hajutamise lahendusele kokku suure hulga inimesi ning koolidel on väga keeruline tagada vajalik hajutatus näiteks õpilaste eksamiks kogunemise hetkel. "Kui me jätame kooli lõpetamise otsuse sõltuvaks eksamitest, siis paneme asjatult ohtu kooli lõpetamise," rõhutasid nad.