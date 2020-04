Soome ei anna soovitust kanda avalikus kohas maske

"See ühine seisukoht on vajalik avalikkusele teada anda, kuna viimastel päevadel on eriti massiteabekanalites ja sotsiaalmeedias seda arutatud," öeldakse mõlema organisatsiooni ühisavalduses.

Veel sel teisipäeval ütles terviseameti juhataja Markku Tervahauta, et ta soovitab avalikes kohtades riidest näomaskide kasutamist. Ta ütles ajalehele Helsingin Sanomat antud intervjuus, et ka sümptomiteta inimene peaks kandma maski teiste kaitsmiseks.

Terviseamet ja tervishoiuministeerium ütlesid ühisavalduses, et ulatuslik kaitsemaskide kandmine võib tekitada muu hulgas eksliku turvatunde.

"Isetehtud maskides võib vale kangamaterjal nõrgendada kopsude tervist, kui näiteks mikrokiud, tolm või kangaosakesed satuvad hingamisteedesse," lisati avalduses.

Vale materjalivalik võib suurendada ka hingamisprobleeme ja halvimal juhul suurendada astmahoo võimalust.

Ühisavalduses rõhutatakse samas, et isikukaitsevahendite õige kasutaminetervishoiutöötajate on äärmiselt tähtis hooldatavate kaitsmiseks.

Soome terviseamet ja tervishoiuministeerium lähtuvad Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) ning Euroopa haiguste ennetuse ja kontrolli keskuse ECDC soovitustest, mille kohaselt ei ole sümptomiteta inimestel vajadust avalikes kohtades kaitsemaski kanda.

WHO ja ECDC ei võta aga seisukohta isevalmistatud riidest maskide suhtes - inimesed võivad neid soovi korral kasutada.