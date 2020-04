Soome valitsus võib kolmapäeval leevendada seniseid piiranguid

Ehkki praegused piirangud on määratud kehtima kuni 13. maini, võib neid erakorraliselt ka varem maha võtta nagu näitas Uusimaa liikumispiirangute ennetähtaegne kaotamine, kirjutas uudisteagentuur STT.

Professor Mika Salminen Soome tervise ja heaolu riikliku instituudist (THL) ütles STT-le, et riigis oleks mõeldav suuri inimhulki ja majandust häirivate masspiirangute asemel kehtestada indiviidi-põhiseid piiranguid. Need toetuksid laiaulatuslikule testimisele ja sellele, et tehakse kindlaks nakatumise ahelad.

"Kolmapäevase kohtumise eesmärk on vaadata, millised võimalused oleks piirangute leevendamiseks ja mis oleks õige aeg selle tegemiseks. Kui THL toob sellekohased ettepanekud valitsusse, siis me kindlasti vaatame neid tähelepanelikult," ütles peaminister Sanna Marin eelmisel nädalal STT-le.