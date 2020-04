Leedu registreeris rekordilise nakatunute hulga

52 uut nakatunut on Nemencine väikelinna õmblusvabriku töötajad. Vilniuse külje all asuvast Nemencinest on saanud haiguspuhangu epitsenter Leedus. Linn on olnud juba üle nädala ranges karantiinis, välja lubatakse inimesi ainult tööle või vältimatut meditsiiniabi saama. Linna piiiri valvavad nii tavaline kui ka sõjaväepolitsei.