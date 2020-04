Vilnius muutub tohutuks välikohvikuks

Leedu pealinn Vilnius annab suure osa vabast avalikust ruumist kasutada baaridele ja restoranidele, et nad saaksid avada välikohvikud, pidades samal ajal kinni füüsilise vahemaa reeglist, kirjutab The Guardian.

Leedus saavad sel nädalal oma uksed lahti teha välikohvikutega restoranid ja baarid, samuti juuksurisalongid ja peaaegu kõik kauplused, vahendas leht.

Terviseministeerium on aga kehtestanud ranged füüsilise vahemaa ja ohutusreeglid. Kauplused peavad piirama samal ajal poes olevate klientide arvu, maski tuleb kanda kõigis avalikes ruumides, kohvikute ja restoranide lauad peavad olema üksteisest vähemalt kahe meetri kaugusel.

Viimane otsus on aga tekitanud probleeme Vilniuse vanalinnas restorane pidavatele ettevõtetele. Kitsaste tänavate tõttu on seal peaaegu võimatu sättida õue rohkem kui paar lauda korraga.

Sellest tulenebki linnapea ettepanek. "Avalikud platsid, väljakud, tänavad - lähedalasuvad kohvikud võivad sel hooajal panna sinna tasuta püsti lauad ning tegutseda karantiini ajal," ütles Remigijus Šimašius.

Linnapea lisas, et rahva ohutus on jätkuvalt linna prioriteet, aga see meede aitab kohvikutel "avaneda, töötada, säiliada töökohti ja hoida Vilniust elus".

Linnavalitsus teatas, et kokku on välikohvikutele ja -restoranidele avatud 18 linna avalikku kohta, nende seas Katedraali väljak. Suve edenedes tuleb selliseid kohti juurde.

Ettevõtjad on linna otsust tervitanud. Rohkem kui 160 ettevõtet on esitanud avalduse avaliku ruumi kasutamiseks.

"See otsus tuli täpselt õigel ajal," ütles Leedu hotellide ja restoranide liidu juht Evalda Šiškauskiene. Ta lisas, et see meede aitab liidu liikmetel vastu võtta rohkem kliente ning tuua elu linna tänavatele tagasi, rikkumata seejuures ohutusnõudeid.

Vilniuse võimud on andnud ka linna meedikutele rohkem kui 400 000 euro väärtuses restoranide kinkekaarte, seda nii tänutähena meedikutele nende töö eest kui ka hädavajaliku abina restoranidele raskel ajal.

Leedus on tuvastatud 1344 koroonaviiruse juhtumit, surnud on 44 inimest.