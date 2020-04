Häädemeeste vallavolikogu hooldekodu hinnatõusu tagasi ei pööranud

Häädemeeste vallavolikogu otsustas eelmisel nädalal, et kohatasu äsja valminud eakate kodus tõuseb 900 euroni kuus. Arvesse võeti hoone ehitamiskulusid ja seda, et töötajate palka tuleb tõsta. Vallaelanikud, kes tasumisega hätta jäävad, saavad sotsiaalosakonnalt toetust taotleda.

Pilkupüüdvas majas praegu vabu kohti ei ole - asukaid on üle 30. Kohti tuleb sama palju juurde, kui vana maja, kus esmaspäeval remondiga algust tehti, korda saab. Siis on ka tõehetk selle koha pealt, kas ka teistest omavalitsustest on Häädemeestele tulijaid, sest kohatasu tõuseb 1. maist oluliselt, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Ainult oma valla eakatele on 70 kohta paljuvõitu.

"Tõepoolest, alates 1. maist on Häädemeeste eakatekodu teenuskoht 900 eurot. 900 eurole lisanduvad retseptiravimid ja muud lisakulu ei ole. Samas, kui me vaatame ümberringi teiste hoolekandeasutuste hinnakirja, siis võime leida, et hind algab 700 eurost, aga lisanduvad mähkmed, isegi käsimüügiravimid ja nii edasi. Nii et kokkuvõttes vaata, et tuleb veel kallim," rääkis Häädemeeste eakate kodu juhataja Gerli Liiva.

Ta ütles, et praegu pole keegi eakatekodu järjekorrakohast hinnatõusu tõttu loobunud, aga see võib juhtuda siis, kui kohti reaalselt pakkuma hakatakse ehk sügisel.

Häädemeeste vallavolikogu majandus-, planeerimis- ja eelarvekomisjoni esimehe Merike Saksa sõnul tuli hooldekodu laiendamise otsus teha kiirustades.

"Algselt oli plaanis uue hooldekodu osa ehitada abimeetmega, kus me oleksime saanud 50 protsendi osaluse toetusega hakkama. Osad volikogu liikmed soovisid kiiremalt selle ehitusega pihta hakata, et võib-olla ühel hetkel ei teki enam üldse võimalust ehitada. See rutakas kiirustamine on ka hetkel selle kõrge hinna vili," rääkis ta.

"Meil on väga tihe arutlus sellel teemal olnud, kas kehtestada kaks erinevat hinda - üks vallaelanikule ja teine väljastpoolt tulevale hoolealusele. Majanduskomisjoni arvamus ja ka mu enda arvamus on olnud see, et pigem kehtestada üks hind ehk hetkel 900," lisas ta.

Komisjoni esimees ütles, et vald tuleb appi neile, kellele see hind ülejõu käib. Täpselt samamoodi, nagu toetatakse oma lapsi ja haridust, toetatakse ka sotsiaalhoolekannet vajavaid inimesi.

ERR kirjutas kolm nädalat tagasi, et vaatamata eriolukorrale tõstavad paljud hooldekodud sellest kevadest teenustasusid. Üks neist oli just Häädemeeste, kus vallavolikogu ei saanud kogunemispiirangute tõttu kokku tulla, et hooldekodu hinnatõus tagasi pöörata. Nüüdseks on volikogu kavandatud hinnatõusu siiski ära kinnitanud.