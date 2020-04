Paavel rääkis töötukassa suve lõpu prognoosist ETV saates "Suud puhtaks". "See number võiks olla topelt praegusega. /.../ Prognoosid on tehtud nii, et suve lõpuks me oleks valmis sellise töötute hulgaga arvestama," sõnas Paavel.

Töötukassa juht rõhutas, et tegemist on nn musta stsenaariumiga. "See on kindlasti stsenaarium selleks, kui tõesti majandus peaks olema kauem lukus kui praeguses olukorras. Ka meie uus meede on ju tehtud lootuses, et viirus lahkub õige pea ja majandus saab tasapisi taas tööle hakata. Aga kui seda ei juhtu, siis ma julgen küll prognoosida /.../, et pärast meie meetme ärakastuamist kahe kuu pärast tõenäoliselt seisavad ees suuremad koondamised. Siis ei ole välistatud, et see number - 90 000 - täitub, kuigi see on ikkagi päris musta poole stsenaarium," selgitas ta.

Äripäeva peatoimetaja Meelis Mandel märkis selle peale, et 90 000 töötut on veel hea prognoos. "Ma ei taha mingit kurja kuulutada, aga kui me selle saame, siis me saame hakkama," sõnas ta.

Mandel rääkis saates, et tööpuudus on vaja all hoida, kuid ta on nõus samas ka ettevõtjatega, kelle sõnul ei saa nad ainult töötukassa või muute riigimeetmete peale loota.

"Sa pead ise toime tulema, sa pead oma kassajääki ise vaatama, sa pead olema sügiseks ikkagi võimeline investeerima ja turgu võtma ja see eeldab, ma arvan, üha enam ka koondamisi," rääkis Mandel.

"Üldiselt, ei ole midagi teha, et olla finantsiliselt tugev, sa pead võtma mõned töökohad maha, mis on headel aegadel loodud. Kõik halvad otsused on tehtud headel aegadel. Nüüd on aeg seda natukene lihtsalt ümber vaadata," lisas ta.

Mandel tõdes, et koroonaviirusest tingitud olukord mõjutab praegu enim erasektorit, kuid tema hinnangul jõuavad kärped ka avalikku sektorisse.

Lisaks Paavelile ja Mandelile rääkisid saates tööinspektsiooni peadirektori asetäitja Meeli Miidla-Vanatalu, tööõiguse ekspert Heli Raidve, AQVA Hotel & Spa juht Roman Kusma, Põldma Kaubanduse AS juht Heinar Põldma, Põlvamaa töötukassa juht Katri Mandel, Olustvere teenindus- ja maamajanduskooli direktor Arnold Pastak ja Tartu Kutsehariduskeskus direktor Raini Jõks.

Eksperdid vastasid saates ka vaatajate küsimustele.