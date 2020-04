Töötukassa andmetel on sellel nädalal esitatud kollektiivsete koondamise teadete järgi töö kaotanud 84 inimest. Kõige enam ehk 57 inimest koondas Narvas tegutsev Rootsi tööstusettevõte HANZA Mechanics Narva.

Töötuna on Eestis end arvele võtnud 47 658 inimest ning registreeritud töötuse määr on 7,4 protsenti. See on võrreldes möödunud nädalaga olnud tõusutrendis.