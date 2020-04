Genfis asuv ÜRO agentuur leiab, et kuigi viirusel on laastav mõju töötajate toimetulekule, tööhõivele ja toodangule, peab meetmete leevendamine toimuma nii, et tööle naasmisel oleksid inimesed kaitstud ja pandeemia ei saaks tagasi pöörduda.

"Töömaailm on silmitsi suurima kriisiga pärast Teist maailmasõda," ütles ILO valdkondliku poliitika direktor Alette van Leur virtuaalbriifingul. "Tõenäoliselt on pandeemia majanduslik mõju ränk ja kauakestev."

Tööturul on korraga kriisis nii pakkumine kui nõudlus.

Eriti suures on hädas turism, mis ILO andmeil moodustas 2018. aastal maailma sisemajanduse kogutoodangust 3,2 protsenti, aga koos sellega kaasnevate sektoritega kuni 10,4 protsenti.

Sektor, mis üle ilma andis 2018. aastal tööd 319 miljonile inimesele ehk kümnele protsendile kõigist töötajaist, tõmbub nüüd kokku 45 kuni 70 protsendi ulatuses.

Ainuüksi Euroopa Liidu turismitööstus võib kaotada kuni miljard eurot sissetulekuid kuus.

Casper Edmonds ILO kaevandus-, energia- ja tööstusüksusest ütleb, et autotööstus on silmitsi kolmekordse needusega. Kõigepealt sulguvad tehased, siis katkeb tarneahel ja kukub kokku ka nõudlus.

Edmondsi hinnangul on löök Euroopa Liidu tööstusele väga tugev, sest 1,1 miljonit otsest töötajat 2,6 miljonist ei ole kindlad, millal nad saavad tööle naasta.

Kriis jõudis Edmondsi sõnul kohale ajal, mil autotööstus hakkas just otsima võimalusi, et investeerida enam elektriautode tootmisse. Seetõttu on kriisil nüüd ka väga halb mõju säästlike transpordilahenduste leidmisele.

Transpordi ja merenduse sektori juht Brandt Wagner ütleb, et ehkki mereveod on samuti löögi saanud, on tankerite olukord teistsugune. Neid on asutud kasutama odavalt ostetud kütuse mahutitena, et oodata millal hind tõseb.

Paljud meremehed on jäänud ristluslaevadele, mida pole lubatud sadamasse.

ILO leiab ka, et kui riigid hakkavad piiranguid maha võtma, siis peaksid nad panustama sellesse, et eesliinitöötajatel, keda praegu palju kiidetakse, oleksid paremad töötingimused.

Van Leur rõhutab, et inimesed saavad tööle tagasi pöörduda vaid siis, kui see ei kujuta enam riski nende tervisele. Kui mõned riigid on taas äritegevuseks avatud, peab olema tagatud töö turvalisus hoidmaks ära pandeemia uusi laineid.