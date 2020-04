Isamaa soovib riigi tugilaenu ajutistes raskustes inimestele

Erakond Isamaa soovib, et riik pakuks majanduskriisi ajal lühiajalist riigipoolset tugilaenu inimestele, kel on püsiv sissetulek ja kelle raskused on lühiajalised.

Isamaa esimehe Helir-Valdor Seederi sõnul on selge, et kui majanduskriis kestab pikemalt, satuvad paljud pered raskustesse. "Perede sissetulekud langevad ja säästud lõppevad, mistõttu ei ole neil võimalik katta endale võetud kohustusi - ohtu satuvad nende kodu ja vara. Samas on valdavalt tegemist inimestega, kes suudaksid tavaolukorras enda kohustusi täita. Eriolukord vajab erakorralisi meetmeid ning seetõttu teeme ettepaneku pakkuda inimestele ajutist riigipoolset tugilaenu, et tagada Eesti perede toimetulek."

Seederi sõnul erineb Isamaa soovitav lahendus kõigist senistest peredele suunatud kriisimeetmetest. "Tugilaen on mõeldud nendele inimestele, kellel on olnud püsiv sissetulek ja kelle majanduslikud raskused on lühiajalised. See annab võimaluse väärikalt ja vastutustundlikult kriis üle elada, kuid tavapärase olukorra taastumise järel tuleb see laen ka tagasi maksta."

Seeder lisas, et see on vastutustundlik ettepanek ja lähtub parempoolse majanduspoliitika põhialustest.

"Pakume madala intressiga riigipoolset laenu neile, kes seda tõesti vajavad. Laustoetuste maksmine ja lennukilt raha külvamine ei ole riigile pikaajaliselt jõukohane ega mõistlik," ütles ta.

Isamaa kava järgi antaks laenu kuni taotleja viimase kahe aasta kahe keskmise kuupalga ulatuses. Seda arvestataks tasutud sotsiaalmaksu alusel. Laenu ülempiir oleks kolm Eesti keskmist palka ehk ligi 4500 eurot.

Tugilaenu saamiseks peaks taotleja või tema pereliikme sissetulek olema oluliselt vähenenud ehk analoogselt ettevõtetele pakutava töötukassa palgameetmega on see vähemalt 30 protsenti.

Laen oleks intressivaba esimesed 12 kuud. Laenu tagasimaksed algaksid 12 kuud pärast laenu saamist ja laen tuleks üldjuhul tagastada kolme aasta jooksul pärast intressivaba perioodi lõppu.

Laenu ülempiiri tõstetaks ja laenu tagasimakse perioodi pikendataks kui peres on alaealisi lapsi, teatas erakond.