Aas: piirangute leevenedes tuleks kaubanduskeskuses maskiga käia

See strateegiadokument on väga üldsõnaline, et mitte öelda hägune - te räägite etappidest aga mitte kuupäevadest? Miks puuduvad eesmärgiga seotud kuupäevad?

Me ei tea täna neid kuupäevi. See kõik sõltub sellest, milline on viiruse kulg. See kirjutab meile ette need kuupäevad, mitte meie ei kirjuta viirusele kuupäevi ette.

Ometi olid spetsialistid tulnud kuupäevadega, aga valitsus otsustas, et hakatakse ühe päeva kaupa ette teatama. Kas te kujutate ette kaubanduskeskuse direktori reaktsiooni, kui ta kuuleb, et homsest alates võib ta oma kaubanduskeskuse lahti teha?

Kaubanduskeskused saavad ikkagi mõnevõrra varem teada. Seal on selge, et seal on ahel taga. Varustusahel, tootjate ahel. Nii, et päris ühe kuupäevaga kaubanduskeskust ei avata.

Ometi tulevad sellised signaalid valitsusest, et hakatakse päeva võrra ette teatama. Te ütlesite, et kaubanduskeskused võiks avada mai esimeses pooles. Mida see tähendab?

See tähendab seda, et kui viiruse kulg võimaldab, siis aprillis teeme otsuse ja vastavalt sellele siis ka kaubanduskeskused saavad oma uksed avada. Ma väga tahaks, et see oleks järgmise nädala jooksul või uue nädala alguses.

Üks teese selles dokumendis, mis seob edasisesed sammud on - nakkumise mõõdukas kasv. Mis on mõõdukas kasv, seda ei öelda?

Tegelikult seal on valem olemas täiesti, et kuidas me jälgime. Mõõdikud on olemas. See on selles kavas sisse kirjutatud. Teadusnõukoguga on kokku lepitud, kuidas seda jälgida. Mis juhul me saame öelda, et me oleme endiselt sellises olukorras, et me võime hakata piiranguid vähendama.

Kas te toetate samuti seda mõtet, et kuupäevi ei ole mõtet strateegiasse sisse panna või oli teil sel teemal tõsine arutelu. Ma saan aru, et arvamusel läksid kaheks ja suuresti siseminister Mart Helme nõudmisel jäeti kuupäevad panemata?

Sel teemal oli meil arutelu. Tunnistan, et minule kui majandusministrile oleks väga meeldinud, kui me oleksime saanud sinna kuupäevad sisse panna, aga ma annan ka aru, et see kuupäev oleks võinud olla väga eksitav. Võib-olla on mõistlikum jälgida viiruse kulgu ja teha otsus selle pealt, mitte varasemalt ette kirjutatud kuupäeva pealt.

Mitu päeva ette kaubanduskeskuste avamisest teatatakse?

Niipalju kui võimalik. Ka sellel koosolekul ma ütlesin, et kaubanduskeskuste puhul tuleb kindlasti arvestada seda, et on terve pikk tarneahel selleks, et kauplust avada.

Räägite piirangute leevendamisest ja ometi tuli pressiteade, kus on kirjas, et kaubanduskeskuste külastamine on lubatud kaetud näoga, kas maski või salliga.

Viroloogid on öelnud, et reeglite leevendamine toob tõenäoliselt kaasa mõningase viiruse kasvu. See kasv peab olema väga selgelt kontrolli all ja selleks, et teda hoida kontrolli all, tuleb mõelda sellele, millised on meetmed, et seda kontrolli all hoida.

Kas te olete mõelnud sellele, kes neid maske jagab, kui palju neid üldse on? Me oleme rääkinud maskipuudusest.

Loomulikult me oleme selle peale mõelnud. Seetõttu mina täna lõplikult ei ütle, et see saab olema 100 protsenti maskikohustus. See võib olla ka kaetud näo, suu ja nina kohustus, juhul kui maski meil ei ole piisavalt. Mõistlik on kasutada, kas ise tehtud maski või buffi. Neid variante on väga palju, mida saab kasutada näo katmiseks ja kõik nad mingil määral aitavad.

Segadust tekitab ka allahindluste keelamisest rääkiv punkt. Kas me teeme nüüd vahet kampaaniatel ja allahindlustel?

Põhimõtteliselt küll. Kampaania on ikkagi see, kus antakse kõva ja selge häälega läbi meedia teada, et tulemas on suurem allahindlus - tulge nüüd kõik ostma. Meil on ka täna toidupoodides allahindlusi üksikutel kaupadel. See on täiesti normaalne. Meil on väga hea koostöö kaupmeeste liiduga, me püüame leida ühise lahenduse, kuidas tagada, et rahvakogunemisi ei ole. See on kõigi huvides.